En toute fin de mercato, l’ASSE tente de boucler l’arrivée d’un défenseur central d’expérience. Selon nos informations, les Verts essaient de finaliser la signature de Julien Le Cardinal. Un accord total pourrait être trouvé avec le Stade brestois pour un transfert sec. Le joueur, sous contrat avec Brest jusqu’en juin 2027 est donc en négociations avancées avec l’ASSE.

L’ASSE souhaitait absolument renforcer son secteur défensif avant la clôture du marché des transferts. Les dirigeants stéphanois ont ciblé un profil expérimenté, immédiatement opérationnel et connaissant parfaitement les exigences du football français. Jubal cochait plusieurs cases. Mais il n’est pas la seule piste. Dans ce contexte le nom de Julien Le Cardinal s’est imposé ces dernières heures. Les discussions se sont intensifiées et de quoi espérer un accord entre toutes les parties. Selon nos informations, l’ASSE et Brest discutent pour un transfert sec, ouvrant la voie à une officialisation imminente.

Âgé de 28 ans, Julien Le Cardinal arriverait dans le Forez avec un vécu solide. Son parcours a été construit étape par étape. À Saint-Étienne, il serait attendu pour apporter de la stabilité, de la concurrence et une solution fiable dans le secteur défensif de l'effectif de Philippe Montanier.

ASSE : Julien Le Cardinal, un renfort ciblé pour la défense

Sous contrat avec le Stade brestois jusqu’en juin 2027, Julien Le Cardinal n’entrait plus pleinement dans les plans du club finistérien. Cette saison, le défenseur central était devenu le quatrième choix dans la hiérarchie, pénalisé par la concurrence et l’arrivée de nouveaux profils. Une situation qui a facilite les discussions avec l’ASSE, à l’affût d’une opportunité de marché en cette fin de mercato. La concurrence est bien présente sur ce dossier.

Le profil du joueur coché plusieurs critères essentiels : expérience de la Ligue 1/Ligue 2 et capacité à s’adapter à plusieurs systèmes. Le Cardinal peut évoluer dans l’axe, notamment côté droit, mais également dépanner au poste de latéral droit si nécessaire. Un atout supplémentaire pour le staff des Verts.

Son arrivée, si elle se finalise, doit permettre à l’ASSE de sécuriser un secteur défensif encore perfectible, tout en apportant un joueur prêt à répondre présent immédiatement, sans temps d’adaptation majeur.

Un parcours solide avant de rejoindre l’ASSE

Formé au Stade briochin puis passé par le centre de formation de l’EA Guingamp, Julien Le Cardinal a connu un parcours atypique,. Loin des trajectoires linéaires. Revenu à Saint-Brieuc après sa formation, il s’est imposé en National 2. Il a ensuite franchi un cap important au SC Bastia. Avec le club corse, il remporte le championnat de National en 2021 et découvre ensuite le monde professionnel en Ligue 2.

Ses performances lui valent un transfert au Paris FC en 2022. Cette saison-là, il se fait notamment remarquer en marquant contre l’AS Saint-Étienne. Quelques mois plus tard, il rejoint le RC Lens, où il découvre la Ligue 1 avant d’être prêté puis transféré définitivement au Stade brestois. Avec Brest, il goûte même à la Ligue des champions et inscrit un but marquant face au PSV Eindhoven en décembre 2024.

Aujourd’hui, Julien Le Cardinal pourrait relever un nouveau défi. À l’ASSE, il arriverait avec l’ambition de retrouver du temps de jeu et de s’imposer dans un projet sportif exigeant.

Edit : Le Parisien confirme nos informations et précise que le deal est bouclé. Un accord a été trouvé pour une somme avoisinant les 1.5M€. Le joueur devrait signer un contrat de deux saisons plus une en option.

Qui es-tu, Julien Le Cardinal ?