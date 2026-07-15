C'était la piste chaude de ce week-end, c'est désormais officiel. L'ASSE tient son nouveau patron de l'entrejeu. Le milieu défensif international hongrois Áron Csongvai s'est engagé avec les Verts. Le mercato s'accèlère dans le Forez

L'ASSE a rapidement bouclé la signature d'une nouvelle recrue. Áron Csongvai (25 ans) a passé avec succès sa traditionnelle visite médicale. Il a ensuite paraphé son contrat en faveur du club du Forez. L'ASSE s'offre un renfort de choix pour stabiliser son équipe. Après les arrivées de Sohaib Naïr, de Jakob Breum, Thierno Ballo et Mamour Ndiaye, les Verts s'offrent leur cinquième recrue du mercato estival.

Un milieu d'impact et de devoir venu d'Allsvenskan

Formé à l'Újpest FC et révélé en Hongrie sous les couleurs de son club formateur puis de Fehérvár (170 matchs, 14 buts et 10 passes décisives), le natif de Budapest sort d'un passage d'un an et demi particulièrement réussi en Suède. Il est devenu le pilier de l'AIK Solna avec 52 rencontres disputées. Le joueur de 25 ans s'est affirmé comme l'une des valeurs sûres du championnat scandinave. International à deux reprises avec la Hongrie, la sentinelle a choisi le Chaudron pour franchir un nouveau cap majeur dans sa carrière professionnelle.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le profil adéquat pour le système de Ian Cathro ?

C'est un droitier d'1,86 m, capable de s'imposer physiquement devant la défense. Mais aussi de dépanner en charnière centrale, Áron Csongvai possède le profil pour la philosophie de jeu que souhaite mettre en place Ian Cathro.

À 25 ans, le néo-Stéphanois débarque dans le Forez pour apporter l'équilibre indispensable à l'équipe. Il postulera dès cette semaine aux séances collectives à L'Étrat pour postuler au prochain match de préparation face au Servette Genève.

Áron Csongvai signe à l'ASSE lors de ce mercato

"Après Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo, l’AS Saint-Étienne enregistre un nouveau renfort avec l’arrivée d’Áron Csongvai. Né à Budapest, le néo-Vert tape ses premiers ballons avec le club de Vasas, basé dans la capitale hongroise. Il intègre ensuite le centre de formation d’Ujpest, l’un des clubs les plus historiques d’Hongrie, dont il porte les couleurs pendant six années, passant des U17 à l’équipe professionnelle avec laquelle il dispute 104 rencontres.

Après deux saisons à Fehérvár, plus connu en France sous son ancien nom de Videoton FC, où il devient capitaine, Áron Csongvai s’envole à l'été 2025 pour Solna, en banlieue de la capitale suédoise Stockholm, et rejoint l’AIK Fotboll, pensionnaire de première division. Un exercice lui suffit alors pour convaincre ses supporters et les observateurs d’Allsvenskan, l'élite du football suédois.

Entre le championnat, la Coupe de Suède et les qualifications de Conference League, Áron Csongvai a disputé 52 rencontres lors du dernier exercice, se révélant fiable, précieux dans l’entre-jeu et parfois décisif, notamment en étant à la baguette sur coups de pied arrêtés. Également international avec les équipes jeunes hongroises, Áron Csongvai a connu sa première cape avec les A en 2025.

À 25 ans, Áron Csongvai rejoint désormais la France et le club du Forez. Dorénavant lié à l'ASSE jusqu'en 2030, l'international hongrois rejoint l'entrejeu stéphanois avec le numéro 14. Bienvenue, üdvözlés Áron !"