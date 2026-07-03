C'était la piste chaude de ce début juillet, c'est désormais gravé dans le marbre. L'AS Saint-Étienne (ASSE) tient sa première recrue offensive de l'été : le milieu offensif danois Jakob Breum s'est officiellement engagé avec les Verts.

L'ASSE a rapidement bouclé la signature d'une nouvelle recrue. Jakob Breum (22 ans) a passé avec succès sa visite médicale avant de parapher son contrat en faveur du club du Forez. L'ASSE s'offre un renfort de choix pour viser un retour dans l'élite, chipé au nez et à la barbe du Celtic Glasgow et du FC Utrecht, également sur les rangs. Après l'arrivée de Sohaib Naïr, le club s'offre sa deuxième recrue du mercato estival.

Mercato ASSE : Sohaib Naïr est la première recrue des Verts !

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Un talent brut revanchard venu d'Eredivisie

Formé à l'Odense BK et révélé aux Pays-Bas sous les couleurs de Go Ahead Eagles (86 matchs, 19 buts et 14 passes décisives), le natif d'Odense sort d'une saison contrastée mais ô combien formatrice. Après avoir brandi la Coupe des Pays-Bas l'an passé, le Danois a connu un exercice plus laborieux, freiné par quelques pépins physiques. Malgré ce vent contraire, Jakob Breum a tout de même pesé directement sur 13 buts en Eredivisie, prouvant sa capacité à être décisif même dans la tempête.

Estimé à 5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, Breum arrivait à un tournant de sa carrière à Deventer. Bloqué l'été dernier, le joueur a cette fois obtenu son bon de sortie pour franchir un palier. C'est dans le Chaudron qu'il a choisi de poser ses valises.

Le profil adéquat pour le système de Ian Cathro ?

Droitier polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe en soutien de l'attaquant ou de dynamiter les ailes, Jakob Breum possède le profil parfait pour la philosophie de jeu que souhaite mettre en place Ian Cathro.

Jakob Breul possède une excellente palette technique pour combiner dans les petits espaces. Il est capable d'occuper les postes de milieu offensif, d'ailier droit ou d'ailier gauche. Mais surtout, pour une recrue "data", il a disputé 86 matchs professionnels dans un championnat réputé pour son football offensif.

Si le football français s'avère souvent plus physique et tactique que l'Eredivisie, l'arrivée de Breum ressemble à un très joli coup tenté par la cellule de recrutement stéphanoise. À 22 ans, le Danois débarque dans le Forez avec une faim de loup et la ferme intention de prouver qu'il a le niveau pour briller en Ligue 2.

Jakob Breum signe à l'ASSE

Le communiqué de l'ASSE : "

Milieu offensif de 22 ans, originaire du Danemark, Jakob Breum est le deuxième renfort estival des Verts d'Ian Cathro qu’il rejoint en provenance des Go Ahead Eagles (Pays-Bas).

Ce vendredi, l’AS Saint-Étienne et Go Ahead Eagles (Pays-Bas) sont tombés d’accord concernant le transfert de Jakob Breum. Natif d’Odense au centre du Danemark, le néo-Vert débute sa carrière chez lui, à l’Odense Boldklub, intégrant d’abord le centre de formation avant la signature d’un premier contrat professionnel en 2021, quelques mois après avoir fait sa première apparition avec l'équipe fanion à l’âge de 17 ans.

Après plusieurs années passées sous les couleurs de sa ville natale, Jakob Breum quitte le Danemark en 2023 pour rejoindre les Pays-Bas et plus précisément le club des Go Ahead Eagles. Son adaptation à l’Eredivisie est rapide : titulaire face à Alkmaar quelques jours après sa signature, il inscrit son premier but quelques semaines plus tard face au Vitesse Arnhem.

La saison suivante permet à Jakob Breum et aux Go Ahead Eagles de changer de dimension. 2024/2025 voit en effet le club basé à Deventer remporter la Coupe des Pays-Bas pour la première fois de son histoire. Jakob Breum, 31 matches joués pour 11 buts et trois passes décisives, valide alors son billet pour l’Europa League.

Lors du dernier exercice, le milieu offensif danois a donc pu découvrir le niveau européen, disputant six rencontres d’Europa League. Régulier sur les terrains d’Eredivisie, Jakob Breum s’est offert des statistiques tout à fait honorables en étant décisif à 12 reprises en l’espace de 28 apparitions.

Également international espoir danois, Jakob Breum est la deuxième recrue estivale des Verts d’Ian Cathro. Comme Sohaib Naïr, un peu plus tôt dans la semaine, il rejoint l’effectif stéphanois au sein duquel il portera le numéro 10 jusqu’en 2030.