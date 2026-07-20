Cap sur l'Écosse pour les Verts. Entre entraînements à huis clos et déplacement à Glasgow, l'ASSE poursuit méthodiquement sa préparation estivale.

Rangers-ASSE, le rendez-vous de la semaine

Après deux jours d'entraînement à huis clos lundi et mardi, les hommes d'Ian Cathro s'envoleront pour Glasgow où ils affronteront les Rangers ce mercredi 22 juillet à 20h45 à l'Ibrox Stadium, un test relevé face à une écurie écossaise habituée aux joutes européennes. La rencontre sera à suivre sur Rangers TV.

Jeudi, place au travail féminin uniquement, toujours sans public, avant une reprise complète pour les deux groupes vendredi. Le week-end marquera un tournant dans la préparation stéphanoise, avec le début du stage des professionnels masculins à Divonne-les-Bains dès samedi, pour une session qui se poursuivra dimanche.

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Un centre d'entraînement toujours fermé au public

Les travaux menés par la mairie de L'Étrat aux abords du Centre sportif Robert-Herbin continuent d'empêcher l'accueil du public sur les séances. Les Verts et Vertes s'entraînent donc à huis clos jusqu'à nouvel ordre. En revanche, les visites guidées du stade restent maintenues chaque jour, à 11h, 14h15, 15h30 et 16h30 lundi, mardi, mercredi et vendredi, puis à 14h15, 15h30 et 16h30 le samedi.

Le programme de la semaine du 20 au 26 juillet

Lundi 20 juillet

Entraînements des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mardi 21 juillet

Entraînements des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mercredi 22 juillet

Match de préparation : Rangers FC - ASSE à l'Ibrox Stadium à 20h45

Jeudi 23 juillet

Entraînements des pros féminines à huis clos

Vendredi 24 juillet

Entraînements des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Samedi 25 juillet

Début du stage de préparation des pros masculins à Divonne-les-Bains

Dimanche 26 juillet

Stage de préparation des pros masculins à Divonne-les-Bains

Source : ASSE.fr