Cap sur l'Écosse pour les Verts. Entre entraînements à huis clos et déplacement à Glasgow, l'ASSE poursuit méthodiquement sa préparation estivale.
Rangers-ASSE, le rendez-vous de la semaine
Après deux jours d'entraînement à huis clos lundi et mardi, les hommes d'Ian Cathro s'envoleront pour Glasgow où ils affronteront les Rangers ce mercredi 22 juillet à 20h45 à l'Ibrox Stadium, un test relevé face à une écurie écossaise habituée aux joutes européennes. La rencontre sera à suivre sur Rangers TV.
Jeudi, place au travail féminin uniquement, toujours sans public, avant une reprise complète pour les deux groupes vendredi. Le week-end marquera un tournant dans la préparation stéphanoise, avec le début du stage des professionnels masculins à Divonne-les-Bains dès samedi, pour une session qui se poursuivra dimanche.
Un centre d'entraînement toujours fermé au public
Les travaux menés par la mairie de L'Étrat aux abords du Centre sportif Robert-Herbin continuent d'empêcher l'accueil du public sur les séances. Les Verts et Vertes s'entraînent donc à huis clos jusqu'à nouvel ordre. En revanche, les visites guidées du stade restent maintenues chaque jour, à 11h, 14h15, 15h30 et 16h30 lundi, mardi, mercredi et vendredi, puis à 14h15, 15h30 et 16h30 le samedi.
Le programme de la semaine du 20 au 26 juillet
Lundi 20 juillet
Entraînements des pros masculins et des pros féminines à huis clos
Mardi 21 juillet
Entraînements des pros masculins et des pros féminines à huis clos
Mercredi 22 juillet
Match de préparation : Rangers FC - ASSE à l'Ibrox Stadium à 20h45
Jeudi 23 juillet
Entraînements des pros féminines à huis clos
Vendredi 24 juillet
Entraînements des pros masculins et des pros féminines à huis clos
Samedi 25 juillet
Début du stage de préparation des pros masculins à Divonne-les-Bains
Dimanche 26 juillet
Stage de préparation des pros masculins à Divonne-les-Bains