Au-delà du technicien exigeant et passionné par son travail, Ian Cathro est aussi un homme profondément attaché à son équilibre personnel. Dans son entretien accordé à la chaîne YouTube du club, il a ouvert les portes de son intimité pour évoquer sa gestion de la pression. Il parle aussi de sa recherche de logement, de sa vie tournée vers sa famille...

Actuellement en pleine installation, Ian Cathro il a confié avoir trouvé son bonheur dans un cadre idéal.

« Je suis proche de trouver une maison. C'est une zone, très paisible. C'est agréable d'être dans un endroit différent, avec plus d'espace. Mon banquier est heureux aussi, parce que les loyers à Cascais étaient... Pouf. C'est une bonne chose. Je pense qu'on va avoir un bon domicile pour être heureux ici. »

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La famille comme refuge indispensable

Si le métier de manager consomme énormément d'énergie, Cathro s'impose une coupure radicale dès qu'il franchit le seuil de sa porte. Un besoin vital de se ressourcer auprès des siens :

« Je suis très heureux de travailler toute la journée. Mais dès que c'est terminé, je sors. Je sors pour être avec eux. C'est ça. C'est assez simple. Chaque minute que je peux passer avec ma femme et ma fille. C'est pour ça que je fais ça. Elles ont un très bon rapport avec le football. Elles savent que c'est la passion de papa et le travail de papa. Elles veulent que nous gagnions. Elles ont besoin que nous gagnions. Elles l'apprécient. Mais elles comprennent aussi que travailler au football est difficile pour la famille. »

Le mantra de Cathro : « Vivre le moment »

Habituée à voyager au gré de sa carrière (notamment au Portugal où sa femme et sa fille ont appris la langue), la famille Cathro s'est forgé une philosophie de vie très saine. Ian Cahro tente d'ailleurs de transmettre cela à ses joueurs au quotidien :

« Comme je dis aux joueurs, aux fans et à tout le monde, nous pouvons avoir nos objectifs à long terme, mais nous devons vivre le moment. Comme toutes familles, nous ne réussissons pas toujours, mais nous essayons de vivre le moment. Profiter de la vie et de tout ce qu'elle nous offre. Aucun d'entre nous ne sait vraiment ce qui peut se passer demain. »

Une approche pragmatique et humaine qui permet à Ian Cathro d'aborder la saison avec beaucoup de recul et de sérénité.