Retour aux sources pour un ancien Vert ! Libre de tout contrat depuis la fin de son bail à l'AS Saint-Étienne le 30 juin dernier, Dennis Appiah n'a pas tardé à retrouver un point de chute. Le latéral droit de 34 ans va normalement s'engager avec le Stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 3.

Un vrai voyage dans le temps pour le latéral, qui devrait effectuer son grand retour en Normandie, dix ans après son départ. Le média actu.fr nous apprend que, le Stade malherbe de Caen devrait prochainement annoncer la signature de l'ancien Nantais. Un nouveau challenge s'offrirait donc à Dennis Appiah. Lui qui a porté à 114 reprises la tunique du club normand. Caen a pour mission cette saison de retrouver sa place en Ligue 2.

106 matchs avec les Verts et une mission accomplie pour Appiah

Arrivé dans le Forez en janvier 2023 en provenance du FC Nantes pour aider l'ASSE à se reconstruire en Ligue 2, Dennis Appiah s'était rapidement imposé comme un cadre de l'arrière-garde stéphanoise.

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En trois saisons et demie sous le maillot vert, le joueur formé à Monaco aura disputé 106 rencontres toutes compétitions confondues. Il a d'ailleurs activement participé au retour du club en Ligue 1. Mais également à l'exercice 2024-2025 dans l'élite. Non prolongé à l'issue de la saison dernière, il quitte Saint-Étienne avec le sentiment du devoir accompli.

L'expérience d'un cadre pour guider le SM Caen

À 34 ans, fort de plus de 480 matchs professionnels au cours de sa carrière (passée par Monaco, Caen, Anderlecht, Nantes et l'ASSE), Appiah apporterait une véritable expérience aux Normands.

Un environnement qu'il connaît par cœur. Entre 2013 et 2016, il avait déjà porté le maillot du SM Caen à 114 reprises. Il avait notamment participé à la saison 2015-2016 durant laquelle il avait disputé l'intégralité des 38 journées de Ligue 1. C'est après cette belle saison qu'il s'est ensuite engagé du côté d'Anderlecht.

Polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe ou dans le couloir droit, Dennis Appiah aura pour mission de jouer les grands frères. Son but sera de guider le club normand dans sa quête de rachat en Ligue 3. Un championnat auquel Caen appartient depuis 2025.