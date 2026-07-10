Le Peuple Vert a tranché. Dévoilé il y a moins de 48 heures Place de l'Hôtel de Ville, le maillot domicile de l'ASSE pour la saison 2026-2027 a provoqué une ruée sur la Boutique des Verts. Les chiffres sont historiques : c'est le meilleur lancement de maillot domicile depuis qu'hummel équipe le club.

La sobriété du design, les clins d'œil à l'histoire du club, et surtout le retour en grande pompe de Casino comme partenaire fondateur : la formule a fait mouche. Les supporters ont voté avec leur carte bancaire, et les résultats sont sans appel.

ASSE : Des chiffres de vente qui écrasent tous les records hummel

Sur la première heure de commercialisation, les ventes ont bondi de 150 % par rapport à la saison dernière. Sur la première journée complète, le doublement des ventes est confirmé. Mais le chiffre qui impressionne le plus : ce volume de ventes en 24 heures dépasse même les chiffres enregistrés lors du lancement du maillot de la saison 2024-2025, celle du retour en Ligue 1. Un exercice pourtant porté par l'euphorie de la montée.

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Le maillot de gardien mérite une mention particulière. Les ventes ont été multipliées par quatre sur la première journée. Un engouement qui s'explique en partie par le nouveau design, mais aussi par l'attachement des supporters à Gautier Larsonneur, capitaine et patron des buts stéphanois.

Nouveau maillot de l'ASSE : le verdict des supporters est tombé

Casino de retour, et les supporters saluent

Le retour de Casino sur le devant de la poitrine verte ne passe pas inaperçu. Partenaire fondateur du club, l'enseigne retrouve sa place historique sur le maillot domicile après plusieurs saisons d'absence au premier plan. Pour une partie du Peuple Vert, c'est un symbole fort, une forme de retour aux sources qui s'accorde bien avec l'identité revendiquée par le club.

Le lancement confirme une chose : malgré la Ligue 2, malgré le barrage perdu contre Nice, malgré les dossiers mercato qui traînent, le lien entre les supporters et leur club reste intact. Quand le maillot est beau et qu'il raconte quelque chose, les Verts répondent présents.

Meilleur lancement hummel. Le Peuple Vert a parlé.

Source : AS Saint-Étienne (communiqué officiel)