Dans la foulée de l'arrivée de Dona Scannapieco, l'AS Saint-Étienne enchaîne les officialisations. L'internationale ukrainienne Inna Hlushchenko (22 ans) s'engage en faveur du club stéphanois pour ce mercato estival.

La cellule de recrutement s'active sans relâche pour remodeler le secteur offensif. Les Vertes s'offrent une nouvelle arme de percussion. Ce renfort de poids vient densifier l'effectif de Seconde Ligue. Et même si c'est une jeune joueuse, elle dispose déjà d'une solide expérience en deuxième division !

Mercato : Inna Hlushchenko est la cinquième recrue de l'ASSE

La jeune attaquante de 22 ans possède déjà une solide expérience internationale. Forcée de quitter l'Ukraine et son club de Kryvbas à cause de la guerre, elle a rebondi au FC Slovácko. Ses grosses performances lui ont rapidement ouvert les portes de l'équipe nationale A. Elle compte aujourd'hui, déjà un total de 37 sélections !

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Inna Hlushchenko connaît également sur le bout des doigts le football français. Passée par le Stade de Reims, elle a ensuite défendu les couleurs de l'OGC Nice. Elle sort d'un passage très remarqué de deux saisons sous le maillot du LOSC Lille. L'ailière a décidé de relever le défi stéphanois lors de ce mercato d'été, dans un championnat où elle a déjà disputé 41 rencontres.

Une attaquante rapide et polyvalente pour Yannick Chandioux

Le technicien des Vertes se réjouit de pouvoir compter sur cette joueuse de couloir. Yannick Chandioux apprécie ses qualités de vitesse et son vécu dans l'antichambre de l'élite.

« Inna connaît ce championnat de Seconde Ligue où elle s'est acclimatée parfaitement. Son profil d'excentrée repose sur sa qualité forte de vitesse, mais elle peut aussi jouer dans l'axe. C'est une joueuse capable d'être décisive qui va nous apporter son expérience dans cette ligue. »

La joueuse a partagé son bonheur de rejoindre la Loire lors de ce mercato.

« Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de jouer ici. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sont incroyables, ce qui facilite mon adaptation. J'ai hâte de commencer et de rencontrer l'ensemble de l'équipe. »

L'attaque des Vertes prend forme lors de ce marché des transferts

Le visage de la nouvelle équipe stéphanoise se dessine très nettement. La direction boucle sa deuxième signature offensive de la journée. Le groupe gagne en compétitivité pour préparer la reprise. Les premières séances débuteront dès ce samedi 11 juillet.

L'ASSE enregistre ainsi son cinquième renfort majeur de la semaine :