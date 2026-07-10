La préparation estivale réserve souvent son lot de surprises. Entre les absences, les départs et les blessures, certains jeunes voient soudainement une porte s'ouvrir. À l'ASSE, Alexis Colombet pourrait bien être l'un des grands bénéficiaires de cette situation. Le gardien de la génération 2008, formé au club, pourrait intégrer la rotation des Verts lors de la rencontre amicale face au FC Biel-Bienne.

Le jeune gardien Alexis Colombet pourrait profiter de la préparation estivale de l'ASSE pour connaître ses premières minutes avec le groupe professionnel. Un concours de circonstances favorable pourrait lui permettre d'être aligné face au FC Biel-Bienne ce samedi.

Alexis Colombet profite d'un contexte favorable à l'ASSE

La hiérarchie des gardiens a été profondément modifiée ces derniers jours. Brice Maubleu a officiellement quitté l'ASSE pour rejoindre Pau FC. Dans le même temps, Mamour N'Diaye, attendu pour renforcer le poste, n'est pas encore annoncé officiellement et donc en mesure de participer à la rencontre de ce week-end.

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À cela s'ajoute un nouveau coup dur. Selon nos informations, Matéo Houngbo Civier souffre d'une blessure au genou. Si la nature exacte de cette blessure n'a pas encore été précisée, son indisponibilité pour cette rencontre semble acquise.

Enfin, Issiaka Touré, habituel gardien de l'équipe réserve, ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe professionnel depuis la reprise. Sa présence face au FC Biel-Bienne apparaît donc très improbable.

Dans ces conditions, Alexis Colombet se retrouve propulsé provisoirement comme numéro deux dans la hiérarchie des gardiens stéphanois. Si Ian Cathro décide, comme cela est souvent le cas lors des matchs de préparation, de partager le temps de jeu entre ses portiers, le jeune Stéphanois pourrait connaître ses premières minutes avec les professionnels.

Une belle récompense pour un pur produit du centre de formation

Arrivé à l'ASSE en 2018, Alexis Colombet poursuit son évolution au sein du centre de formation stéphanois. Saison après saison, le gardien a franchi toutes les étapes sous le maillot vert jusqu'à intégrer aujourd'hui la catégorie U19.

Fraîchement bachelier, cette éventuelle apparition avec le groupe professionnel constituerait une nouvelle étape importante dans son parcours. À seulement 18 ans, le jeune portier pourrait démontrer au nouveau staff qu'il possède les qualités pour poursuivre son développement au plus haut niveau.

Une autre option existe pour Ian Cathro avec Maël Masse. Toutefois, à l'heure actuelle, Alexis Colombet semble disposer d'une légère avance dans la hiérarchie des jeunes gardiens appelés avec les professionnels.

La rencontre face au FC Biel-Bienne pourrait ainsi offrir un premier aperçu du potentiel du gardien formé à L'Étrat. Une opportunité rare qu'il aura à cœur de saisir pour se rapprocher un peu plus de son objectif ultime : signer un jour son premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne.