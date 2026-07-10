À la suite de la présentation du nouveau maillot, ou plutôt des nouveaux maillots, de l'AS Saint-Étienne, nous vous avons interrogé sur X. Plus de 320 supporters ont donné leur avis. Si une tendance se dégage nettement, le débat reste bien présent autour de cette nouvelle tunique.

Chaque présentation de maillot suscite son lot de réactions. Celle de la saison 2026-2027 n'a pas échappé à la règle. Quelques heures après la révélation de la nouvelle tenue domicile, marquée par un hommage au premier titre de champion de France des Verts et le retour de Casino sur la face avant, Peuple-Vert a lancé un sondage sur X afin de connaître le ressenti de ses lecteurs.

Au total, 323 supporters ont participé à cette consultation. Une majorité se montre séduite par le travail réalisé par hummel et l'ASSE.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Plus d'un supporter sur deux est convaincu

Le résultat est sans appel. 52 % des votants affirment qu'ils achèteront le nouveau maillot. Une adhésion qui confirme l'accueil globalement favorable réservé à cette tunique, inspirée de la saison 1956-1957 avec son embossage historique, son col blanc épais et ses finitions vintage.

Tout n'est toutefois pas unanime. 36,8 % des participants se disent mitigés. Un score élevé qui montre que si le concept plaît, certains supporters restent plus réservés sur le design ou les choix esthétiques retenus cette saison.

Une faible part de rejet pour le nouveau maillot des Verts

Les avis franchement négatifs demeurent minoritaires. 4,6 % des votants déclarent ne pas apprécier le nouveau maillot. Enfin, 6,5 % préfèrent ne pas se prononcer.

Ces résultats restent dans la continuité d'une tendance déjà observée ces dernières saisons. Les nouveaux maillots de l'ASSE alimentent toujours les discussions entre les supporters qui attendent de la modernité mais également des clins d'œil à l'histoire de l'ASSE. Cette édition 2026-2027 ne fait pas exception. Si le retour de Casino comme sponsor principal et les références au premier sacre des Verts semblent avoir convaincu une majorité, le débat reste ouvert.

Une chose est certaine : les nouvelles tuniques ne laisseront personne indifférent lorsqu'elles feront leurs débuts sur les terrains, à commencer par les premiers matchs de préparation des joueurs d'Ian Cathro. Dès demain face à Biel-Bienne ?