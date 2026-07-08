Coup de théâtre dans le dossier Mamour Ndiaye. Alors que le gardien sénégalais de 20 ans était présenté comme la troisième recrue estivale de l'ASSE, un retournement de situation pourrait tout remettre en question. Selon nos informations, un désaccord menace de faire capoter un transfert que tout le monde croyait bouclé.

Tout semblait réglé. L'accord entre l'ASSE et Sarpsborg 08 avait été trouvé autour de 1 million d'euros, le joueur s'est rendu à Saint-Étienne, aperçu du côté de L'Étrat en début de semaine avec la ferme intention de s'engager avec les Verts. La visite médicale était programmée, les présentations se préparaient. Et puis le dossier a commencé à se gripper.

ASSE : le dossier Mamour Ndiaye se complique sérieusement

Selon nos dernières informations, l'accord contractuel qui avait été obtenu avec le joueur et ses représentants ne tiendrait plus. Un désaccord sur les modalités du contrat menace de transformer ce qui s'annonçait comme une belle recrue en transfert finalement avorté. Rien n'est définitivement acté dans un sens ou dans l'autre à l'heure où nous publions. Un accord peut encore être trouvé. Mais la situation se complique.

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ASSE : "Ndiaye ? Il a peut-être besoin de temps pour être"

NDiaye : Un profil qui avait tout pour plaire

Ce serait d'autant plus frustrant que le profil de Ndiaye cochait des cases précises dans le projet stéphanois. Géant de 1m90, dominant dans les airs avec un centile de 96 sur les duels aériens gagnés en Eliteserien, auteur de 29 matchs en première division norvégienne à seulement 20 ans : les données Data'Scout le plaçaient même devant Gautier Larsonneur dans la simulation projetée à l'ASSE, avec une note de 61 contre 52 pour le capitaine des Verts. Un talent brut, à polir, mais dont le potentiel justifiait pleinement l'investissement d'environ un million d'euros envisagé.

La perspective d'une vraie concurrence dans les buts stéphanois, la possibilité de former un gardien sur la durée en Ligue 2 avant de le voir s'imposer : tout ce scénario est aujourd'hui suspendu à des discussions contractuelles qui auraient dû être closes depuis plusieurs jours.

Un coup dur, mais pas une catastrophe immédiate

Si le transfert devait définitivement capoter, l'ASSE se retrouverait à repartir de zéro sur ce poste. La fenêtre de recrutement reste ouverte jusqu'au 1er septembre, et le marché des gardiens offre encore des options accessibles à ce niveau de prix. Larsonneur pourra tenir sa place. Mais la direction avait clairement identifié ce recrutement comme un axe de travail avant même le départ libre de Brice Maubleu vers Pau.

Ce qui rend la situation délicate, c'est le timing. La préparation a débuté, le premier amical face à Biel-Bienne approche samedi à Andrézieux-Bouthéon, et relancer un processus de recrutement sur un poste aussi spécifique prend du temps. Un désaccord de dernière minute sur les modalités contractuelles, après que tout avait été validé en amont, c'est le genre de couac qui agace et qui coûte des semaines sur le marché.

À suivre de très près dans les prochaines heures.

Source : Peuple Vert