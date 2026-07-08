Figure de la formation stéphanoise pendant près de quinze ans. Razik Nedder s'apprête à relever un nouveau défi au HAC. Avant de tourner la page de son aventure avec la sélection U20 de l'Algérie, l'ancien éducateur de l'ASSE a publié un long message à l'attention des supporters algériens.

Après un an et demi passé à la tête des jeunes Fennecs, Razik Nedder a annoncé son départ de la Fédération algérienne. Un choix motivé par l'envie de poursuivre sa progression dans le football de clubs, avec une ambition claire : revenir un jour mettre cette expérience au service de son pays.

L'équipe nationale d'Algérie, présente à la Coupe du monde, n'a pas réussi à faire mieux qu'un huitième de finale, où elle a été éliminée par la Suisse (défaite 2-0).

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« Ce n'est pas un adieu »

Sur son compte X, Razik Nedder a pris le temps de remercier l'ensemble des personnes qui l'ont accompagné durant son aventure avec les sélections de jeunes algériennes.

L'ancien entraîneur de la réserve stéphanoise revient sur « un an et demi de travail » durant lequel il affirme n'avoir « jamais compté son temps, son énergie ni son engagement ». Cela afin de contribuer au développement du football algérien.

Loin de fermer définitivement la porte à une future collaboration, le technicien de 39 ans évoque déjà un possible retour.

« J'espère que ce départ sera perçu pour ce qu'il est. Celui d'un technicien algérien qui part se confronter au plus haut niveau afin d'acquérir encore plus d'expérience. Avec l'ambition de revenir un jour encore meilleur pour servir son pays. »

Une déclaration qui a rapidement trouvé un écho auprès des supporters algériens, séduits par la fidélité affichée envers leur sélection.

Un nouveau défi après l'ASSE

Parti de l'AS Saint-Étienne au printemps 2025 après avoir consacré près de quinze années à la formation des Verts, Razik Nedder avait choisi de répondre à l'appel de la Fédération algérienne de football afin de prendre en charge la sélection U20.

Désormais, ce nouveau chapitre s'achève avec, en ligne de mire, un retour dans le football professionnel français. En effet, le technicien va intégrer le staff du Havre AC, où il poursuivra sa progression en Ligue 1.

Pour autant, cette trajectoire reste suivie avec attention par les supporters stéphanois. En effet, Razik Nedder demeure l'un des artisans de la réussite du centre de formation de l'ASSE. Au fil des années, il a contribué à l'éclosion de nombreux talents passés par L'Étrat. Enfin, il restera dans l'histoire du club pour avoir remporté la quatrième Coupe Gambardella de l'ASSE en 2019.

Une trajectoire fidèle à ses convictions

À travers ce message, Razik Nedder rappelle qu'il ne considère pas ce départ comme une rupture. C'est une étape de sa carrière.

Son objectif est clair : continuer à apprendre et à se confronter au plus haut niveau. Afin de revenir un jour transmettre cette expérience au football algérien.