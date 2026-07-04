En signant son premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne pour trois saisons, Lucas Reynaud franchit une nouvelle étape dans une progression construite avec patience. Passé par les clubs amateurs de Gironde, le Pôle Espoirs de Talence, Brest et désormais l'ASSE, l'attaquant de 17 ans (il aura 18 en octobre prochain) s'est forgé un parcours atypique qui témoigne autant de ses qualités footballistiques que de sa force de caractère.

Le parcours de Lucas Reynaud n'a rien d'une ligne droite. Au contraire, chaque étape lui a permis de grandir jusqu'à convaincre les dirigeants stéphanois de lui offrir son premier contrat professionnel. Derrière cette signature se cache l'histoire d'un joueur qui n'a jamais cessé de croire en ses qualités, malgré quelques détours.

De la Gironde au professionnalisme, un parcours construit sans brûler les étapes

Le parcours de Lucas Reynaud débute en Gironde, à l'US Illadaise, où il effectue ses premiers pas entre les catégories U7 et U9. Il rejoint ensuite le FC des Graves avant de poursuivre sa progression au FC du Langonnais pendant trois saisons, des U13 aux U15.

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Sa progression lui ouvre ensuite les portes du Pôle Espoirs de Talence. Pendant deux saisons, il y affine sa formation au contact des meilleurs jeunes de la région. À cette époque, il évolue principalement au milieu de terrain. Son intelligence de jeu, sa lecture des situations et sa qualité technique lui permettent déjà de se distinguer.

À l'issue de son passage au Pôle Espoirs, aucun centre de formation professionnel ne lui propose de contrat. Une déception qui ne remet pourtant pas en cause son ambition. Lucas Reynaud rejoint alors le SP.A Mérignacais en U16 tout en intégrant la section sportive du lycée Gustave Eiffel de Daguin.

C'est à Mérignac que son entraîneur, Clément Tapy que nous avons interoger sur le joueur, décide de le repositionner plus haut sur le terrain, dans une attaque à deux. Un choix déterminant pour la suite de sa carrière.

Un attaquant complet pour l'ASSE révélé à Mérignac

Ce changement de poste agit comme un déclic. Si Lucas Reynaud conserve les qualités acquises au milieu de terrain, il découvre rapidement un nouveau registre offensif.

Son entraîneur apprécie immédiatement sa capacité à comprendre le jeu. Très à l'aise techniquement, le jeune joueur sait jouer dos au but, protéger le ballon et orienter le jeu. Son sens du placement lui permet également de se montrer particulièrement efficace devant le but.

Puissant davantage que réellement rapide, Lucas Reynaud possède une frappe de balle impressionnante du pied droit. Sa palette technique lui permet également de réaliser des gestes inattendus, comme ce spectaculaire ciseau inscrit en championnat, symbole de son inspiration offensive.

Sa polyvalence constitue également l'un de ses principaux atouts. Au fil de sa formation, il a occupé plusieurs postes : piston, milieu relayeur, milieu offensif ou encore avant-centre. Cette richesse tactique lui offre une compréhension globale du jeu qui facilite aujourd'hui son adaptation aux exigences du haut niveau.

Ses performances lui permettent même d'être régulièrement surclassé en U17 National durant sa saison U16 à Merignac.

Bordeaux puis Brest : une carrière relancée malgré les obstacles

Ses prestations ne passent pas inaperçues. Plusieurs clubs professionnels s'intéressent à lui et Lucas Reynaud choisit finalement de rejoindre les Girondins de Bordeaux.

Le scénario tourne pourtant court. La rétrogradation administrative du club entraîne la fermeture du centre de formation. Avant même de pouvoir réellement débuter son aventure bordelaise, le jeune attaquant doit trouver une nouvelle destination.

C'est finalement le Stade Brestois qui lui ouvre ses portes. Les informations de sa licence illustrent cette trajectoire : après une saison 2023-2024 à Mérignac, il rejoint Brest en U17 lors de la saison 2024-2025 avant d'y poursuivre en U18 en 2025-2026.

Loin de se laisser perturber par ces rebondissements, Lucas Reynaud poursuit sa progression en Bretagne jusqu'à convaincre les recruteurs de l'ASSE.

Une personnalité qui séduit l'ASSE autant que son talent

Au-delà du joueur, c'est également l'homme qui fait l'unanimité auprès de ceux qui l'ont accompagné.

Tous décrivent un garçon simple, respectueux et particulièrement accessible. Malgré les étapes déjà franchies, Lucas Reynaud est resté fidèle à ses valeurs. Très apprécié dans les vestiaires, il bénéficie naturellement de la confiance de ses partenaires et d'une forte confiance en lui.

Son entourage souligne également sa grande maturité. Sûr de ses qualités sans jamais tomber dans l'excès de confiance, il reste concentré sur ses objectifs. Ce tempérament travailleur lui a permis de traverser les moments plus compliqués sans jamais dévier de son projet sportif.

Cette force mentale explique sans doute pourquoi les difficultés rencontrées après le Pôle Espoirs ou la fermeture du centre de formation bordelais ne l'ont jamais empêché d'avancer.

Aujourd'hui, en signant son premier contrat professionnel avec l'ASSE pour trois saisons, Lucas Reynaud récolte le fruit d'un long travail. Les Verts misent sur un attaquant moderne, puissant, intelligent dans ses déplacements et doté d'une vraie qualité de finition. Un profil complet qui pourrait rapidement attirer l'attention des supporters stéphanois.