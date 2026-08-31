Le feuilleton N'Guessan touche peut-être à sa fin. Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures, l'ASSE négocierait activement avec un cador de Premier League pour l'avenir de sa pépite offensive.

Selon les informations de Foot Mercato, l'ASSE et Liverpool discutent d'un transfert pour Djylian N'Guessan. Les Reds verraient en l'attaquant stéphanois, âgé de 18 ans, un profil à développer sur le long terme, un pari sur l'avenir plutôt qu'un renfort immédiat.

Le timing n'a rien d'un hasard. Le contrat du jeune Vert s'achève en juin 2027, et le club a toujours été transparent sur sa position : une porte de sortie ne serait pas fermée si les conditions s'y prêtaient. Une philosophie qui colle à l'histoire récente d'un club obligé de composer avec les réalités du marché pour construire son avenir sportif et financier.

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ASSE : Une situation qui traînait depuis plusieurs semaines

N'Guessan reste depuis quelques jours à l'écart du groupe professionnel, une mise à distance qui n'avait rien d'anodin. Le refus du joueur de prolonger son bail a naturellement placé son nom sur le marché, avec une échéance contractuelle qui ne laissait guère de marge de manœuvre au club forézien. Vendre maintenant, dans de bonnes conditions, plutôt que de risquer un départ libre dans deux ans.

Reste que l'issue de ce dossier n'est pas garantie. Il reste quelques heures avant la fermeture du mercato pour transformer ces négociations en signature officielle, un délai suffisant pour boucler l'opération mais tout aussi suffisant pour la voir capoter.

ASSE : La fin de mercato pourrait être animée

Un final logique

Pour les supporters stéphanois, voir partir un joueur formé au club vers un géant comme Liverpool aurait peut-être une saveur particulière. N'Guessan incarne une génération censée porter l'ASSE vers l'avenir. Mais il n'a pas encore montré son talent à l'ASSE.Si l'opération permet de sécuriser une indemnité conséquente pour un joueur qui n'aurait de toute façon pas prolongé.

Le club, engagé dans une saison de reconstruction en Ligue 2, ne peut se permettre de perdre un tel talent sans contrepartie financière. À l'inverse, voir un club du calibre de Liverpool s'intéresser à un produit du centre de formation stéphanois reste, sur le papier, une preuve supplémentaire du travail accompli dans le Forez ces dernières années.

L'ASSE devra donc trancher rapidement, entre garder sa pépite jusqu'à l'hiver ou au terme de son contrat, ou encaisser une vente qui ferait sens sportivement et économiquement.