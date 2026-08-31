Le mercato fermera ses portes demain à 20 heures en France. Après un été déjà assez mouvementé, l’ASSE entre dans le money-time avec plusieurs dossiers à gérer. Et ce alors que les Verts se déplacent à Dijon ce soir à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 2 BKT. Peuple Vert fait le point sur la situation à J-1 de la clôture.

Après avoir dégraissé massivement ces derniers jours, l’ASSE est proche d’avoir réussi toutes les sorties désirées il y a quelques semaines. Igor Miladinovic (Partizan Belgrade, prêt avec OA), Ebenezer Annan (Rapid Bucarest, prêt avec OA), Mickaël Nadé (Dubaï United puis Rodina Moscou, transfert) et surtout Pierre Ekwah (Auxerre, prêt avec OA) ont quitté le Forez. Ils seront suivis dans les prochaines heures par Aïmen Moueffek qui va rejoindre Cadiz, là encore en prêt avec option.

En ayant fait partir quatre des cinq joueurs du loft et en se séparant de Pierre Ekwah, le gros du travail a été fait. Seul Djylian N’Guessan est toujours là, à l'écart du reste du groupe. Sa situation restera à suivre dans les derniers instants de cette fenêtre des transferts. Pour rappel, le jeune attaquant formé au club refuse de prolonger son contrat qui s’achèvera au mois de juin prochain et est donc sur le marché.

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L’ASSE version 2026/2027 sans Stassin mais avec Davitashvili ?

Mais la grande question est de savoir si Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili seront toujours Stéphanois demain soir. Et des premières tendances se dégagent justement.

En ce qui concerne l’ailier géorgien, un départ n’est pas à envisager aux nouvelles d’hier soir. L’Atalanta Bergame et l’Olympiakos, un temps intéressés, ont recruté à son poste. Le club ne s’attend donc pas à devoir lâcher le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière, sauf retournement de situation.

Le cas Lucas Stassin est en revanche bien différent. Comme depuis plusieurs semaines, un départ est envisagé par le board stéphanois. Si certaines pistes dont Strasbourg se sont refermées récemment, le Belge reste bien placé sur les short-list de nombreux clubs. L’ASSE devrait donc être attaquée dans les prochaines heures après que le jeu des chaises musicales ait fait son effet. Reste à savoir si les formations sérieusement intéressées seront en capacité de s’aligner sur les demandes stéphanoises…

Pas de recrues sans départ de Stassin ?

Un éventuel transfert de Lucas Stassin pourrait en tout cas complètement débloquer la fin de mercato dans le sens des arrivées. Son départ entraînerait automatiquement une recrue en attaque, où un dossier est déjà en discussions avancées et pourrait donc être activé très rapidement.

De manière moins certaine, un latéral gauche pourrait aussi débarquer si Lucas Stassin venait à être vendu. La situation dans le couloir n’est pas jugée inquiétante avec Ben Old qui sera prochainement de retour, Maxime Bernauer et Kévin Pedro pouvant dépanner et Nathan Kasia considéré comme une option. Toutefois, le club ne s’interdit rien et une vente pourrait permettre de finaliser une piste travaillée en sous-marin depuis plusieurs semaines.

Le suspense reste donc entier avec encore quelques dossiers à surveiller de près.