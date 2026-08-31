Habituée au samedi 20h sur beIN Sports, l'ASSE verra ses habitudes modifiées pour la 4e journée. Les Verts joueront à Dijon ce lundi soir à 20h45. Ce changement s'explique par un impératif sécuritaire précis.

L'ASSE réalise un début de saison parfait. Les Stéphanois comptent trois victoires en trois matchs. Ils ont déjà inscrit dix buts. Cette dynamique impressionnante en fait l'attraction phare de la Ligue 2 BKT. Seuls avec neuf points, les stéphanois voudront poursuivre leur dynamique en Bourgogne !

Pourtant, le match au Stade Gaston-Gérard n'aura pas lieu samedi. Ce créneau de 20h est attribué au choc entre Guingamp et Nantes. Plus tôt à 14h, le Red Star affrontera Reims.

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Cette programmation a surpris de nombreux supporters stéphanois. Elle s'explique pourtant par des raisons d'organisation locale.

La décision de la préfecture

Florent Houzot s'est exprimé à ce sujet en début de saison dans les colonnes de Onze Mondial. Le directeur de la rédaction de beIN Sports s'est montré très clair :

«Même si l’affiche de Guingamp - Nantes était l’affiche de cette journée, il y avait une petite concurrence avec le match entre Dijon et l’ASSE. Sauf que pour ce week-end là, il y a eu une demande de la préfecture de Dijon qui a demandé à la ligue que le match ne se déroule pas le samedi car il y avait d'autres évènements. En termes de forces de l’ordre, de préfecture, il y a eu une demande pour éviter le samedi 20h »

La ville de Dijon accueille ce week-end le festival musical Golden Coast. Plus de 60 000 personnes y sont attendues entre vendredi et samedi. Les forces de l'ordre seront totalement mobilisées sur cet événement. La préfecture ne pouvait donc pas sécuriser la venue des supporters stéphanois le samedi soir.

Rendez-vous lundi soir pour l'ASSE

Les hommes d'Ian Cathro devront patienter avant de rejouer. C'est en clôture de cette 4e journée que l'ASSE entrera en piste. Le coup d'envoi sera donné lundi à 20h45. Les coéquipiers d'Irvin Cardona viseront un quatrième succès de rang. Face à eux, le promu dijonnais tentera de performer devant son public. Les Verts reprendront ensuite leurs bonnes habitudes ! Ils joueront à domicile, face à Montpellier le samedi 05 septembre à 20h. A cette occasion, les deux kops feront leur retour ! Le stade devrait ainsi être à guichet fermé