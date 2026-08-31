À quelques heures du déplacement de l'ASSE à Dijon, les supporters ont tranché. 358 compositions ont été enregistrées pour choisir l'équipe à aligner à Gaston-Gérard. Le 4-3-3 arrive en tête et dix joueurs recueillent une large majorité des suffrages. Le dernier choix offensif est beaucoup plus disputé.

Après trois victoires en trois journées, l'ASSE se déplace à Dijon ce lundi soir avec l'objectif de prolonger son début de saison. Avant cette quatrième journée de Ligue 2, Peuple-Vert vous proposait de vous mettre à la place de Ian Cathro et de composer votre onze. Au total, 358 équipes ont été enregistrées. Le premier enseignement concerne le système : 193 votants, soit 53,9 %, choisissent le 4-3-3. Le 4-2-2-2 utilisé par le technicien stéphanois recueille tout de même 134 votes et 37,4 %. Derrière, l'écart est net : le 4-2-3-1 obtient 4,5 %, le 4-4-2 3,6 %. Le 4-1-4-1 et le 3-5-2 restent chacun à 0,3 %.

Dijon-ASSE : une défense qui ne laisse presque aucun débat

Dans les buts, Gautier Larsonneur conserve logiquement la confiance des supporters avec 84,4 % des suffrages. Devant lui, quatre noms se détachent très clairement. Maxime Bernauer est choisi à gauche par 91,6 % des votants. Dans l'axe, Sohaib Naïr recueille 98 % et Julien Le Cardinal atteint 99,7 %, soit le score le plus élevé de toute la consultation.

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À droite, Kévin Pedro rassemble lui aussi presque tous les suffrages avec 99,2 %. Les supporters misent donc sur la continuité derrière après le 4-0 obtenu contre Grenoble. L'ASSE avait alors signé son deuxième match sans encaisser de but cette saison après le succès inaugural à Sochaux (0-3).

Le milieu retenu confirme également l'impression laissée contre le GF38. Áron Csongvai, buteur et très en vue lors de la troisième journée, obtient 97,5 %. Tamar Svetlin, convaincant pour sa première titularisation, atteint 95,5 %. Augustine Boakye complète ce trio avec 79,6 % des votes. Une position plus reculée pour le Ghanéen, qui pourrait ensuite se projeter lorsque les Verts ont le ballon.

Lucas Stassin choisi malgré un vote beaucoup plus serré

Devant, deux joueurs apparaissent presque incontournables aux yeux des supporters. Irvin Cardona recueille 98,3 % des votes sur le côté droit. Après quatre buts lors des trois premières journées, l'attaquant conserve une confiance très forte. À gauche, Thierno Ballo est retenu par 79,6 % des participants.

La véritable surprise se situe dans l'axe. Lucas Stassin complète le onze avec seulement 24,9 % des suffrages. Ce faible pourcentage montre que le choix du numéro neuf a été beaucoup plus éclaté que pour les autres postes. Le Belge avait retrouvé du temps de jeu face à Grenoble, avec une entrée à la 62e minute à la place de Cardona.

Son nom reste également au centre de l'actualité à l'approche de la fermeture du marché. Le mercato pourrait encore modifier sa situation, même si l'attaquant reste à disposition de Ian Cathro. Le dossier Stassin fait partie des dernières situations à suivre côté stéphanois avant la clôture.

Le choix des supporters aboutit donc à ce onze en 4-3-3 : Larsonneur - Bernauer, Naïr, Le Cardinal, Pedro - Boakye, Csongvai, Svetlin - Ballo, Stassin, Cardona.

Le verdict appartient désormais à Ian Cathro. Le technicien dévoilera ses choix lundi soir à Gaston-Gérard, pour une rencontre programmée à 20h45 selon le calendrier officiel de la Ligue 2. Après les neuf points pris contre Sochaux, Clermont et Grenoble, les supporters ont livré leur équipe. Reste à savoir dans quelle mesure elle ressemblera à celle du coach.

Le choix de la communauté Le XI des supporters Dijon – ASSE 358 compositions 4-3-3 système favori XI final · 4-3-3 358 votes PV 30 Larsonneur 84,4 % 6 Bernauer 91,6 % 18 Naïr 98 % 26 Cardinal 99,7 % 23 Pedro 99,2 % 20 Boakye 79,6 % 14 Csongvai 97,5 % 16 Svetlin 95,5 % 8 Ballo 79,6 % 9 Stassin 24,9 % 7 Cardona 98,3 % Les plus plébiscités Classement des joueurs 1 Julien Le Cardinal 357 sélections 99,7 % 2 Kévin Pedro 355 sélections 99,2 % 3 Irvin Cardona 352 sélections 98,3 % 4 Sohaib Naïr 351 sélections 98 % 5 Áron Csongvai 349 sélections 97,5 % 6 Tamar Svetlin 342 sélections 95,5 % 7 Maxime Bernauer 328 sélections 91,6 % 8 Gautier Larsonneur 302 sélections 84,4 % 9 Augustine Boakye 285 sélections 79,6 % 10 Thierno Ballo 285 sélections 79,6 % 11 Zuriko Davitashvili 235 sélections 65,6 % Télécharger le visuel XI établi à partir de toutes les compositions valides, selon la formation la plus choisie.