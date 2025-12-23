Après l'élimination de l'ASSE en Coupe de rance face à Nice (2-1), Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili ont évoqué la Ligue 1 et estime devoir y figurer. Des propos qui ont fait réagir.

Au terme de la défaite de l'ASSE à Nice, Mahmoud Jaber a déclaré : "On sait que notre niveau est celui de la Ligue 1. On veut le prouver en Ligue 2." Des propos appuyé par Zuriko Davitashvili. De quoi faire réagir dans le Sainté Night Club. L'ASSE a-t-elle le niveau Ligue 1 ?

Joss Randall - Peuple Vert : "L'ASSE au niveau Ligue 1 ? Finalement, à Saint-Etienne, on parle beaucoup de Ligue 1 avant d'y être. Et ça me gratte un peu parce que j'ai l'impression que ça dénote un état d'esprit général à l'ASSE. Je pense que tout le monde se pense à arriver avant d'être arrivé. C'est virtuel. Ce qui compte, c'est le classement, c'est les points. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Aujourd'hui, l'ASSE n'est pas une équipe de Ligue 1.

Ils peuvent se dire qu'ils se verraient bien jouer en Ligue 1, mais je préfère qu'ils en apportent la preuve sur le terrain en étant premiers de Ligue 2 avec 7 points d'avance plutôt que de le déclarer à un micro. C'est juste une déclaration d'intention après un match contre un adversaire de Ligue 1."

Mauvaise communication ou mal plus profond à l'ASSE ?

Joss Randall - Peuple Vert : "La réalité de ce match-là montre que oui, l'écart Ligue 1-Ligue 2, entre ce niveau de Ligue 1 et notre niveau de Ligue 2, n'était finalement pas si abyssal. De là à dire que l'ASSE et certains joueurs ont le niveau de Ligue 1, je n'irai pas jusque-là.

On a joué contre une équipe malade, une équipe qui a beaucoup de problèmes. Donc c'est probablement pas représentatif de ce que peut être le niveau médian de la Ligue 1 aujourd'hui. C'est prématuré de balancer ça, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Tu sors d'une série qui n'est pas bonne, tu as plutôt intérêt à faire un peu profil bas. Je trouve que sortir les muscles, ce n'était pas très bien venu.

Si les mecs balancent ça au micro, c'est aussi probablement parce qu'il y a un contexte du club, qui est un peu comme ça. "On est Saint-Etienne, on a dépensé beaucoup d'argent, on n'a rien à faire en Ligue 2, etc." Ouais, ok mais tant tu es en Ligue 2, tu n'es pas premier. Tu dois batailler."