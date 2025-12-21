Mahmoud Jaber n’est pas parvenu à faire plier l’armada niçoise, ce dimanche. Dans l'entrejeu, le milieu stéphanois a livré une prestation appliquée, mais l’ASSE a cruellement manqué de réalisme pour espérer venir à bout de l’OGC Nice. Le joueur s’est exprimé après la rencontre.

Malgré une prestation aboutie, l’AS Saint-Étienne s’incline 2-1 face à l’OGC Nice en Coupe de France. Menés dès la 11e minute, les Verts ont su réagir en égalisant juste avant la pause grâce à un penalty de Davitashvili.

Dominateurs par séquences et solides dans l’entrejeu, les hommes d’Eirik Horneland ont manqué de réalisme pour faire basculer la rencontre. Nice, plus clinique, a profité d’une rare opportunité en seconde période pour reprendre l’avantage. Saint-Étienne a eu plusieurs occasions en fin de match, notamment par El Jamali, mais n’a pas su les concrétiser. Une élimination frustrante malgré une performance encourageante.

Jaber : Notre niveau est celui de la Ligue 1

Interrogé en zone mixte, Mahmoud Jaber a livré son analyse à chaud de la défaite de l'ASSE.

"Je pense qu’on a fait un bon match aujourd’hui. On a presque dominé toute la rencontre. Il nous a manqué de l’efficacité pour concrétiser nos occasions et marquer des buts. On ne l’a pas fait. Mais on a désormais plus de confiance, et on sait que notre niveau est celui de la Ligue 1. On veut le prouver en Ligue 2."

Le milieu de terrain s'acclimate à l'ASSE

Dans le forez depuis cet été, le Stéphanois monte petit à petit en puissance. "Aujourd’hui, je me sens bien. Je pense que j’ai fait un bon match. On aime jouer ce genre de rencontres, des matchs de haut niveau, avec beaucoup d’intensité. On l’a montré aujourd’hui, et on espère continuer sur cette voie en Ligue 2… pour viser la montée en Ligue 1"

Mais Jaber regrette de ne pas avoir fait gagner les siens. "J’ai des regrets offensifs. C’était un peu ma chance de marquer. Mais si je continue comme ça, je suis plutôt confiant que ça finira par arriver."