Dans le cadre de son mercato, l’ASSE va recruter et pourrait cibler des joueurs en Ligue 2, un championnat qui révèle chaque saison des joueurs qui confirment dans l'élite. Plusieurs profils affichent des statistiques convaincantes cette saison et correspondent aux critères recherchés par les dirigeants. Quatre joueurs, évoluant à Dunkerque, Bastia et Pau, apparaissent aujourd’hui comme des options crédibles et accessibles pour les Verts. Voici les quatre bons coups de la Ligue 2.

La stratégie stéphanoise, au-delà de la recherche de joueurs data-compatible avec le projet Kilmer, pourrait reposer sur des joueurs déjà installés dans le paysage de la Ligue 2, capables de s’adapter rapidement à un projet exigeant. L’objectif n’est pas de multiplier les paris, mais d’identifier des éléments fiables, encore en phase de progression, et dont la valeur de marché reste compatible avec les moyens que souhaite engager le club.

Gessime Yassine, un profil créatif déjà affirmé

Nom : Gessime Yassine

Âge : 20 ans

Poste : Ailier droit

Club : USL Dunkerque

Fin de contrat : juin 2027

Valeur Transfermarkt : 6 M€

Pied fort : droit

Statistiques clés 2025-2026

Matchs joués : 14

Buts : 2

Passes décisives : 7

Occasions créées : 21

Dribbles réussis : ~50 %

Centres réussis : ~17 %

À seulement 20 ans, Gessime Yassine s’est imposé comme l’un des éléments les plus influents de l’USL Dunkerque. Utilisé principalement sur les côtés, il apporte percussion, justesse technique et capacité à accélérer le jeu. Sur la saison en cours de Ligue 2, il affiche 7 passes décisives, un chiffre révélateur de son impact dans les trente derniers mètres. Sa régularité dans les performances confirme une progression constante, malgré un âge encore jeune.

Yassine se distingue également par son volume de jeu et sa participation aux phases de transition. Il n’est pas cantonné à un rôle offensif pur et montre une implication notable dans le repli et le pressing. Ce profil polyvalent pourrait correspondre à un profil recherché par l’ASSE, en quête de joueurs capables d’apporter de la créativité sans déséquilibrer le collectif. Son rendement statistique, combiné à une marge de progression évidente, en fait une piste cohérente pour apporter de la concurrence à Cardona ou Boakye.

Enzo Bardeli : le gros poisson de la Ligue 2 taillé pour l'ASSE ?

Nom : Enzo Bardeli

Âge : 24 ans

Poste : Milieu relayeur

Club : USL Dunkerque

Fin de contrat : juin 2026

Valeur Transfermarkt : 5 M€

Pied fort : droit

Statistiques clés 2025-2026

Matchs joués : 19

Buts : 8

Passes décisives : 4

Tirs par match : 1.2

Dribbles réussis : 60%

Duels gagnés : 50 %

Joueur observé à Dunkerque, et ce depuis plusieurs mois, Enzo Bardeli réalise une saison particulièrement aboutie au milieu de terrain. Milieu relayeur capable de se projeter, Bardeli affiche 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 2 (plus 1 en coupe de France), des statistiques significatives pour un joueur évoluant dans l’entrejeu. Son influence dépasse les chiffres, tant il participe activement à l’animation offensive et aux phases de construction.

Bardeli se caractérise par sa capacité à se rendre disponible entre les lignes et à apporter de la verticalité au jeu. Il combine activité, justesse dans les transmissions et sens du timing dans ses projections. Ce profil de milieu box-to-box, rare et recherché, pourrait répondre à un besoin identifié dans l’effectif stéphanois. À un âge encore compatible avec une valorisation future, il représente une opportunité intéressante pour renforcer le cœur du jeu sans prendre de risques excessifs.

Amine Boutrah, une option offensive polyvalente pour l'ASSE

Nom : Amine Boutrah

Âge : 25 ans

Poste : Ailier - milieu offensif

Club : SC Bastia

Fin de contrat : juin 2028

Valeur Transfermarkt : 1.5 M€

Pied fort : droit

Statistiques clés 2025-2026

Matchs joués : 14

Buts : 2

Passes décisives : 2

Tirs par match : 1.7

Dribbles réussis : 53 %

Au SC Bastia, Amine Boutrah confirme son statut de joueur offensif fiable en Ligue 2. Capable d’évoluer sur un côté ou dans un rôle plus axial, il cumule cette saison 2 buts et 2 passes décisives en 14 rencontres. Des chiffres modestes mais qui doivent être replacés dans un contexte, au sein d'une équipe en grande difficulté. Par ailleurs, Boutrah, blessé durant quelques semaines (fracture de l'orbite), est de retour depuis seulement un mois.

Boutrah apporte avant tout de la mobilité, de la qualité de frappe et une capacité à déséquilibrer par le dribble. Sa saison précédente, plus complète sur le plan statistique, témoigne d’une certaine régularité à ce niveau. Pour l’ASSE, il représente une option intéressante afin de diversifier les profils offensifs, notamment dans un système nécessitant des joueurs capables de permuter et de s’adapter à plusieurs rôles. La position de Bastia en Ligue 2 fragilise également sa présence en Corse dès janvier, ou en fin de saison.

Rayan Touzghar, régularité et volume de jeu

Nom : Rayan Touzghar

Âge : 22 ans

Poste : Milieu central

Club : Pau FC

Fin de contrat : juin 2027

Valeur Transfermarkt : 1 M€

Pied fort : droit

Statistiques clés 2025-2026

Matchs joués : 19

Buts : 2

Passes décisives : 2

Passes réussies : 89 %

Occasions créées : 1 par match

Touzghar se distingue par sa capacité à fluidifier le jeu, à orienter proprement et à maintenir un rythme élevé sur l’ensemble d’un match. Son volume de jeu et sa discipline tactique en font un profil compatible avec un projet basé sur la maîtrise collective. À 22 ans, il présente encore une marge de progression intéressante, notamment dans sa contribution offensive, ce qui pourrait séduire une ASSE attentive à l’équilibre de son milieu de terrain. Pau, dont la puissance financière est toute relative, pourrait se laisser convaincre avec une offre adaptée au marché.