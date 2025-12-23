À seulement 15 ans, Foussény Kaloga s’impose déjà comme l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation de l’ASSE. Ailier explosif et imprévisible, le jeune Stéphanois avance pas à pas dans le Forez et confirme les espoirs placés en lui. Portrait d’un talent en pleine ascension.

Né le 25 août 2010, Foussény Kaloga découvre le football très jeune. Il débute à l’US Roissy-en-Brie en juillet 2015, un club qu’il ne quittera qu’en juillet 2023. Huit années fondatrices pour le joueur originaire de la région parisienne, qui y construit son socle technique et mental. Très tôt, son talent ne passe pas inaperçu. Sa capacité à éliminer, sa créativité et sa facilité à jouer face au jeu attirent l’œil d’observateurs avisés.

C’est lors de sa dernière année à Roissy qu’il est repéré par le binôme Mahamadou Gory – Hamdane Karouni. Séduits par son profil, ils suivent attentivement sa progression et jouent un rôle déterminant dans la suite de son parcours. Convaincus de son potentiel, le joueur signe à Torcy en parallèle de sa signature à l'ASSE. Un club où le jeune ailier poursuit sa formation à partir de la catégorie U14. Un changement de dimension pour Kaloga, qui découvre alors un environnement plus exigeant et un niveau de concurrence plus élevé.

Un ailier imprévisible et déroutant

À Torcy, Foussény Kaloga évolue pendant deux saisons, en U14 puis en U15. Son éducateur de l’époque, Mathieu Czupryna, garde le souvenir d’un joueur à part. « C’est un ailier très fort lorsqu’on le trouve face au jeu, orienté vers le but adverse. Il est extrêmement difficile à défendre en un contre un tant il est imprévisible », explique-t-il. Doté d’un excellent jeu d’épaules, de feintes naturelles et d’une latéralité quasi ambidextre, Kaloga possède une palette offensive rare à son âge.

Son point fort reste sa capacité à sortir du dribble, notamment lorsqu’il s’ouvre le chemin sur son pied gauche. « Lorsqu’il sort du dribble sur son pied gauche, tu as des frissons sur ce qui va arriver », confie encore son ancien coach. Un profil offensif moderne, capable de faire basculer un match sur une prise d’initiative, mais aussi un joueur encore en construction, qui a progressivement appris à assumer son talent.

Une progression rapide à l'ASSE

C’est au moment de son arrivée à Torcy que Foussény Kaloga s’engage avec l’AS Saint-Étienne. Après ses deux saisons au club francilien, il rejoint officiellement le centre de formation des Verts à l’été 2025. Dans le Forez, le jeune ailier ne tarde pas à se faire remarquer. Il effectue la préparation estivale avec les U16 de Kevin De Jesus, avant d’être rapidement intégré au groupe de David Le Moal (U17 nationaux).

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. À la mi-saison, Kaloga a disputé 12 matchs sur 14 possibles, dont 9 en tant que titulaire. Un temps de jeu conséquent pour un joueur issu d’un surclassement régulier. Cette confiance accordée par le staff témoigne de sa capacité à s’adapter rapidement aux exigences du haut niveau et à répondre présent face à des adversaires plus âgés.

Un garçon discret mais essentiel au groupe - ASSE

Sur le plan humain, Foussény Kaloga a également beaucoup évolué. À ses débuts à Torcy, il se montre plutôt réservé, notamment en raison du surclassement (lorsqu'il était U15, il évoluait avec les U16 de Torcy) avec des joueurs d’un an de plus. « Il était capable de faire des choses extraordinaires mais n’osait pas toujours », se souvient Mathieu Czupryna. Progressivement, encouragé par ses éducateurs, il gagne en confiance et s’ouvre davantage aux autres.

Aujourd’hui, Kaloga est décrit comme un garçon réfléchi, posé et parfaitement intégré dans un collectif. Discret dans la vie de groupe, il sait aussi utiliser son humour lorsque le contexte s’y prête. Issu d’un cadre familial très sain, avec des parents bienveillants et présents, il affiche une maturité appréciée par tous ses éducateurs.

Une reconnaissance nationale précoce

Cette progression constante ne passe pas inaperçue. Dans la continuité de ses performances à l’ASSE, Foussény Kaloga est récemment sélectionné en équipe de France U16 Avenir. Il est observé lors d’un rassemblement début décembre, au cours duquel il dispute notamment une rencontre face aux U17 Nationaux du Stade Malherbe de Caen. Une reconnaissance importante pour le jeune Stéphanois, qui confirme son statut de joueur à suivre de très près.

Une anecdote résume bien son état d’esprit selon son entraîneur de Torcy. En mai dernier, lors d’un tournoi en Guadeloupe, sa participation est jugée indispensable par le staff. Mais le Diplôme National du Brevet approche. Après quelques négociations, un accord est trouvé avec sa famille : Kaloga s’engage à réviser sur place et à réussir son examen. Pari tenu. Un symbole fort de son sérieux, de son engagement et de sa capacité à relever les défis, sur le terrain comme en dehors.