Facile vainqueure d'Annecy samedi (4-0), l'ASSE a repris sa marche en avant après son nul face à Grenoble (0-0). Deuxièmes de Ligue 2, les Verts en ont profité pour soigner leur différence de buts. Loin d'être négligeable en vue de la fin de saison.

Une réponse de patron. Une semaine après avoir été accrochée par Grenoble (0-0) à l'extérieur, l'ASSE a repris sa marche en avant en terrassant Annecy (4-0), samedi soir. À Geoffroy-Guichard, les Verts ont enchaîné un sixième succès en sept matches depuis l'arrivée de Philippe Montanier. Plus que logique au terme d'une partie maîtrisée. Alignés dans un dispositif en 3-4-3, les Stéphanois ont surclassé leurs adversaires, notamment au cours d'une première période où le score aurait pu être plus important.

Un ASSE avant et après Montanier

Finalement, avec des buts de Kévin Pedro (18'), Irvin Cardona (23'), Lucas Stassin (33') et Zuriko Davitashvili (63'), l'ASSE a conservé son avance de trois points sur Le Mans FC (50 points), troisième de Ligue 2. Un écart auquel on peut ajouter une unité supplémentaire grâce aux derniers excellents résultats des Verts. En effet, sous Eirik Horneland, le bilan stéphanois était de 36 buts inscrits pour 27 encaissés en 21 matches. Depuis l'arrivée de Montanier, il est de 14 buts marqués et deux encaissés en sept rencontres.

Les chiffres sont impressionnants. Surtout, ils permettent au club du Forez de posséder une différence de buts. Ce qui pourrait changer beaucoup de choses en fin de saison. Au soir de la défaite face à Boulogne pour la dernière d'Horneland, le goal average stéphanois était de +9. Après la 28e journée et Annecy, il est passé à +21 ! Une différence notable qui permet aux Verts d'égaler Troyes sur ce plan et, surtout, d'être largement au-dessus du Mans (+12). Cela pourrait s'avérer crucial en cas d'égalité de points en fin de saison.

Les Verts veulent encore plus

Meilleure attaque de Ligue 2, l'ASSE peut surtout se satisfaire d'avoir stopper l'hémorragie défensivement. Avec quatre clean-sheets consécutifs, les Verts ont repris des couleurs au meilleur des moments, bien stabilisés par un Julien Le Cardinal étincelant. De très bon augure en vue du sprint final, où les Stéphanois peuvent encore espérer jouer le titre face à Troyes (1er, 54 points), qu'ils défieront le 25 avril à Geoffroy-Guichard.