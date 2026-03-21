L’AS Saint-Etienne (ASSE) retrouvait le Stade Geoffroy Guichard ce samedi soir face à Annecy. Les Verts souhaitaient renouer avec le succès après le nul à Grenoble pour conserver leur avance sur la troisième place tout en restant au contact de l’ESTAC. Résumé de la rencontre de la 28ᵉ journée de Ligue 2 entre les Stéphanois et les Annéciens.

Les Verts comptaient poursuivre leur série d’invincibilité dans le Chaudron ce samedi soir. Après six rencontres, Philippe Montanier n’a perdu que deux points sur le banc du club ligérien. Face au FCA, l’ASSE se devait de prendre trois points pour faire un pas de plus vers la Ligue 1.

L’ASSE commence bien

Les Verts commencent tambour battant. Le dispositif en 3-4-3 préparé par Philippe Montanier pose rapidement d’énormes problèmes à Annecy. Rapidement, l’ASSE se crée de premières occasions. Bien servi par Dennis Appiah, Lucas Stassin touche la barre. De quoi parfaitement lancer la soirée. Dans la foulée, ce même Dennis Appiah est proche d’ouvrir le score en reprenant un centre venu de la gauche.

Il faudra finalement attendre la 18e minute pour trouver la faille. Sur un corner joué à deux, Zuriko Davitashvili dépose une merveille de ballon sur la tête de Kévin Pedro, bien lancé. C’est hors de portée d’Escales. 1-0.

ASSE - Annecy : Des Verts intenables

Les Verts ne s’arrêtent pas et continuent d’emballer la rencontre. Cinq minutes plus tard, Lucas Stassin sert parfaitement Irvin Cardona, qui n’a plus qu’à pousser au fond. L’ASSE fait le break et se montre irrésistible. 2-0.

Les occasions se multiplient. Les Verts trouvent facilement la profondeur et usent des ballons dans les couloirs.

Parfaitement lancé par Irvin Cardona, Lucas Stassin régale le public de Geoffroy-Guichard en piquant le ballon devant Escales. 3-0.

Première période à sens unique. Les Verts sont impressionnants. Aucune situation pour Annecy, qui boit complètement la tasse. 3-0 à la mi-temps.

ASSE - Annecy : Zuriko Davitashvili aggrave le score

La seconde période repart sur un autre rythme. Annecy resserre les lignes et compte stopper l’hémorragie. Peu d’occasions franches à se mettre sous la dent.

Mais à la 62e minute, c’est au tour de Davitashvili de trouver les filets. Sur un centre mal sorti par la défense d’Annecy, le Géorgien conclut d’une reprise de volée du gauche. Magnifique. 4-0.

Philippe Montanier (ASSE) fait tourner

Dans la foulée, Philippe Montanier profite de sa large avance pour faire entrer Chico Lamba et Joshua Duffus. Irvin Cardona et Julien Le Cardinal cèdent leur place. Poste pour poste.

Le ballon est stéphanois. Annecy reste dans sa moitié de terrain en tentant de fermer les espaces. Mais le mal est fait.

Joshua Duffus rate l’occasion de rejoindre la liste des buteurs. Il tombe sur un Florian Escales décisif, qui sort la frappe de l’Anglais d’une belle manchette.

À la 72e minute, Abdoulaye Kanté et Lucas Stassin cèdent leur place à Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic.

Le rythme de la rencontre retombe logiquement.

Au tour d’Ebenezer Annan d’avoir du temps de jeu. Il remplace Dennis Appiah, auteur d’une prestation sérieuse. À noter que les Verts passent à quatre défenseurs : le Ghanéen entre en tant qu’ailier gauche.

La suite de la rencontre devient plus brouillonne. L’ASSE semble en maîtrise et conserve son avance. Fin du match. ASSE - Annecy 4-0.

La réponse forte de l’AS Saint-Etienne

L’ASSE devait impérativement l’emporter. C’est chose faite, et bien faite. Un message envoyé à la Ligue 2.

Les Verts recollent à quatre longueurs de l’ESTAC. L’ASSE répond parfaitement à Troyes, qui l’avait emporté 5-1 face à Dunkerque plus tôt dans la journée. La différence de buts pourrait compter. L’ASSE est à +21, alors que Le Mans, 3e, est à +12.

L’ASSE confirme qu’elle dispose de la meilleure attaque avec 50 buts inscrits en 28 journées.

Défensivement, ce sont seulement 4 buts encaissés au cours des 11 matchs disputés en 2026.

De sérieux arguments pour espérer la montée en Ligue 1. Une montée qu’il faudra aller chercher sur les six dernières journées. Rendez-vous après la trêve internationale.