Depuis plusieurs semaines, l’arbitrage autour de Troyes alimente les débats en Ligue 2. Un sujet qui concerne directement l’ASSE, poursuivant du leader, dans une course où chaque décision arbitrale peut évidemment peser lourd. Dans ce contexte, l'ESTAC s'est trouvé une défense inattendue...

La série actuelle de Troyes ne passe pas inaperçue. Leader solide, l’Estac enchaîne les résultats et creuse l’écart. Mais depuis trois journées, les réactions adverses se multiplient après les rencontres. Opa Sanganté évoque "on se fait voler clairement", Albert Sanchez estime que "les critères étaient différents", tandis que Laurent Guyot lâche "je suis écœuré". Même ton du côté de Clermont avec Grégory Proment. À chaque fois, le même constat revient : des décisions litigieuses, jamais totalement évidentes, mais souvent favorables à Troyes. Des situations qualifiées de "grises", qui alimentent un sentiment d’injustice chez les adversaires directs.

L’ASSE observe une tendance qui interroge

Dans ce contexte, l’ASSE, qui va accueillir les Troyens le 25 avril prochain, suit certainement la situation avec attention. Deuxième au classement, le club stéphanois reste au contact de Troyes. Mais dans une lutte aussi serrée, ces épisodes interrogent. Sans crier publiquement à l’injustice, il ne fait aucun doute que le club constate que certaines décisions récentes ont pesé dans des matchs clés du leader. Penalty accordé contre Dunkerque, situation non sifflée face à Annecy, action litigieuse avant un but contre Clermont : autant de faits qui, mis bout à bout, nourrissent un débat.

Pour autant, la lecture ne peut pas être uniquement à sens unique. Les médias locaux, dont L'Est Eclair ou encore Libération Champagne, rappellent que Troyes a également subi des décisions discutables plus tôt dans la saison. Expulsions contestées, matchs en infériorité numérique, séquences défavorables : l’équilibre sur une saison reste un argument avancé. Le classement du fair-play vient d’ailleurs nuancer le débat. Troyes pointe à une place basse, loin d’un statut d’équipe protégée. À l’inverse, l’ASSE figure parmi les équipes les plus disciplinées du championnat. En deux jours, les deux médias locaux ont coup sur coup fait paraître des articles à décharge afin de démontrer que l'ESTAC n'est finalement pas aussi privilégiée que cela... De bonne guerre.

Une fin de saison sous tension entre Troyes et l'ASSE

La réalité se situe sans doute entre ces deux lectures. Les décisions récentes ont tendance à tourner en faveur de Troyes. Mais elles ne sont pas manifestement erronées. Ce sont des situations d’interprétation, qui basculent d’un côté. Et dans une course à la montée, ce type de détail peut peser.

Pour l’ASSE, l’enjeu reste clair : rester concentré sur ses performances. Mais dans ce sprint final, chaque point va valoir cher et peser lourd. L'arbitrage sera observé. La tension monte inévitablement autour du leader, et le moindre fait de jeu sera désormais scruté. De fait, la nomination de l'arbitre qui va officier lors d'ASSE-Troyes sera très attendue.