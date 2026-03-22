L'ASSE accueillait le FC Annecy hier soir à Geoffroy-Guichard. Les Verts se sont imposés (4-0), notamment grâce à un coup tactique réussi de Philippe Montanier, qui s'est exprimé en conférence de presse.

Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "On voulait réagir parce qu'on n'était pas satisfait de la performance à Grenoble. Les joueurs ont montré ce soir qu'on était une bonne équipe. On cherchait aussi un match référence, et ce soir c'est celui qui est le plus abouti même si en deuxième mi-temps c'est différent. On a fait une première mi-temps de référence."

Un nouveau système qui pourrait être revu à l'ASSE

"Cela fait deux, trois semaines que je disais aux joueurs qu'on allait devoir essayer un autre système de jeu pour avoir plusieurs cordes à notre arc, une plus large palette. Je trouve qu'on a les caractéristiques pour jouer dans ce 3-4-3. On a bien travaillé cette semaine, il y a eu beaucoup d'implication des joueurs donc on s'est dit que c'était le moment. Qu'on puisse jouer en 4-3-3, maîtriser aussi un 3-4-3, c'est intéressant. D'une mi-temps sur l'autre ou en cours de match, j'apprécie que les joueurs maîtrisent deux systèmes. Ca peut aider. (...)

On savait que nos latéraux avaient des qualités offensives. En les plaçant plus proches de nos attaquants, ils amènent encore plus d'impact offensif. On voit que dans ce système les pistons apportent beaucoup. (...)

Un changement de système lié au retour de Chico Lamba ? Non, ce n'était pas propre à lui. C'était par rapport à l'ensemble de l'effectif. On a développé ce système mercredi surtout, puis par petites touches les autres jours. (...)

Stassin ? Je pense que quand il était dans le dur, il a pris l'option de se dire plus je vais travailler dur plus je vais revenir et être à mon niveau. C'est le retour du mérite maintenant. Une sélection avec la Belgique en équipe A, c'est une référence. C'est une des meilleures nations au classement Fifa. Ce soir, on a bien vu qu'il était déterminé à honorer cet honneur que lui fait la Belgique en le sélectionnant. (...)

Annecy était à quatre derrière. Pour presser ce n'est pas toujours simple mais je ne pense pas qu'ils aient été dans le confort dans leurs relances. Dans l'ensemble l'animation défensive a été cohérente, des attaquants aux défenseurs."

Crédit photo : asse.fr