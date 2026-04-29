La soirée avait tout pour être une fête grandiose ce samedi soir dans le Chaudron. Elle a rapidement tourné au cauchemar pour l’ASSE. Battus par l’ESTAC, qui a validé sa montée, les Verts semblent s’éloigner d’une accession directe à l’élite. En plus du match, le club stéphanois a perdu Zuriko Davitashvili sur blessure. Voici les solutions pour remplacer le Géorgien.

Avec treize buts en 28 matchs disputés en Ligue 2, Zuriko Davitashvili est le meilleur buteur de l’ASSE cette saison. Si la saison du Géorgien est à l’image de sa première, avec des performances remarquées et d’autres bien en dessous des attentes, il est un indiscutable du onze des Verts.

L’ailier passé par les Girondins est un joueur capable de débloquer des rencontres à tout moment. Les réalisations du Géorgien ont fait gagner treize points aux Verts cette saison.

Auteur de l’unique but à Boulogne, des deux buts à Montpellier et à Guingamp, et du second face à Dunkerque, Zuriko Davitashvili a fait gagner quatre matchs à l’ASSE grâce à ses réalisations. Son doublé face à Bastia, fin décembre, a également permis à ses coéquipiers de prendre un point dans le Chaudron face aux Corses.

Zuriko Davitashvili touché au plus mauvais moment pour l’ASSE

Ce samedi, le troisième meilleur buteur de Ligue 2 était l’un des joueurs stéphanois les plus à suivre. Malheureusement, il n’a pas pu rester longtemps sur la pelouse. En lançant une contre-attaque, le Géorgien a rapidement senti une douleur à la cheville après un duel avec Adrien Monfray.

Après plus de deux minutes à se faire soigner, Zuriko Davitashvili a essayé de revenir pour poursuivre la rencontre. L’ailier a rapidement compris que c’était terminé et a cédé sa place à Joshua Duffus au quart d’heure de jeu.

Une blessure qui intervient alors qu’il ne reste que deux journées à disputer. La cheville étant touchée, cela pourrait acter une absence jusqu’à l’issue de la saison, peu importe si les Verts montent directement ou en cas de barrages. Ce lundi, une absence pour les deux dernières journées de la saison régulière a été annoncée par Geo Team.

Duffus comme une évidence ? Changement tactique en vue ?

Entré en jeu à la place du Géorgien, Joshua Duffus semble être l’option numéro un pour remplacer Zuriko Davitashvili dès samedi à Rodez. L’Anglo-Jamaïcain a tenté d’apporter sa combativité mais a manqué de justesse face à Troyes.

S’il est entré sur l’aile gauche, l’ancien joueur de Brighton a été repositionné dans l’axe, sa position préférentielle, au cours de la seconde période. Philippe Montanier pourrait alors revoir son organisation tactique en l’absence de son meilleur buteur.

Boakye replacé sur l’aile gauche pour remplacer Davitashvili ?

En cas de passage à une attaque à deux pointes avec Lucas Stassin et Joshua Duffus, Augustine Boakye pourrait être décalé sur le côté gauche. En fin de rencontre, le Ghanéen était fréquemment sur l’aile.

Mettre l’ancien joueur de Wolfsberger à gauche offre une nouvelle possibilité tactique à Philippe Montanier en passant donc en 4-4-2.

Les Verts de nouveau à trois derrière ?

Sans Zuriko Davitashvili, Philippe Montanier aura aussi le choix de passer à trois défenseurs en l’absence de solutions pour faire du poste pour poste. Un passage en 3-5-2 pourrait être une option.

Le retour de Joao Ferreira offre une possibilité supplémentaire en tant que piston droit, tandis que Ben Old serait chargé du côté gauche. Augustine Boakye serait alors en meneur de jeu derrière un duo Duffus - Stassin.

Cette approche à trois derrière a cependant des failles. L’ASSE est une équipe qui aime avoir la maîtrise du ballon. À Nancy, les transitions ont fait mal et ont contraint à une réorganisation à la pause. Face à des Ruthénois offensifs et en pleine confiance, s’exposer aux contres pourrait s’avérer fatal pour la montée en Ligue 1.

De la casse chez les jeunes

Philippe Montanier pourra difficilement compter sur les jeunes joueurs de la formation stéphanoise. Déjà utilisés en tant qu’ailiers cette saison, Nadir El Jamali et Paul Eymard sont d’ores et déjà forfaits.

Du côté de l’équipe réserve, Meïvin Agesilas est blessé depuis plusieurs matchs et ne sera donc pas une solution pour le coach de l’ASSE. Il en est de même pour Medhy Lutin Zidee, touché ce week-end lors du revers face à Hauts-Lyonnais.

Les Verts pourraient se tourner vers Noah Moulin ou Djylian N'guessan présents hier à la séance avec les pros.

Retour surprise pour Annan avec l’ASSE ?

Une dernière solution s’offre à Philippe Montanier : repositionner Ben Old à son poste initial d’ailier gauche et réintégrer Ebenezer Annan, s’il ne souhaite pas changer son dispositif. Cependant, un retour du latéral acheté cet été semble peu probable.

Depuis sa blessure à Dunkerque, le joueur venu de l’Étoile Rouge n’a pas retrouvé une seule fois le onze de départ. Revenu dans le groupe le 17 janvier dernier, le Ghanéen n’est entré que trois fois en jeu lors de ses douze dernières convocations.

Ebenezer Annan n’a même pas été retenu par le coach des Verts lors du déplacement à Bastia puis face à Troyes. Un retour dans le onze pour ces deux dernières journées de Ligue 2 serait alors une surprise…

La blessure de Zuriko Davitashvili est un énorme coup dur pour l’ASSE à ce stade de la saison. L’influence et la qualité du Géorgien vont manquer aux Verts lors de ces deux dernières journées. À Philippe Montanier de choisir la meilleure option possible pour le remplacer afin d’aller chercher la montée.