La réserve de l'ASSE est dans une situation délicate. Engagée dans une course au maintien, l'équipe de capitaine Jules Mouton va défier les deux leaders de la poule sur les trois derniers matchs. Le premier round était ce samedi à 18h contre Hauts Lyonnais. Résumé du match.

Sylvain Gibert s'est exprimé sur le site officiel à l'issue du nul frustrant contre Jura Sud (0-0) : "C’est une énorme déception au vu du résultat. On voulait absolument s’imposer et rester dans la continuité de ce qu’on avait montré à Moulins, où l’on n’avait pas été récompensés malgré un contenu intéressant. On est tombés sur un adversaire qui n’a rien lâché jusqu’au bout. Même réduits à dix, ils ont su faire bloc et se mettre au service du collectif pour préserver ce résultat.

De notre côté, le match a aussi été marqué par deux coups durs en première période. Paul Eymard a subi une grosse faute qui entraîne une fracture du tibia, et Djylian N’Guessan a ressenti une douleur, ce qui nous a poussés à ne prendre aucun risque en le sortant. Le point positif, malgré tout, c’est que l’on conserve une petite avance sur la zone rouge. Mais désormais, il va falloir aller chercher des points sur les trois dernières journées."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Stojkovic, Kasia, Dodote, Hornech - J. Mouton, Sahraoui, Baalal - Lutin, Othman, Cissé.

Sont entrés en jeu : Sissoko, Toty, Ntambu, Moulin, Benkou.

Résumé du match

Les Verts avaient l'espoir de ramener quelque chose de chez le leader. Malheureusement, la marche était trop grande. Les Verts se sont inclinés 4-1 et n'ont jamais existé dans cette rencontre. Adam Baalal est le buteur côté stéphanois. Avec la victoire de Jura Sud, les Verts conservent désormais la onzième place que grâce à sa différence de buts à deux journées de la fin.

La semaine prochaine, l'équipe réserve recevra Macon, en course avec Haut Lyonnais pour l'accession à la N2. Le match se jouera le dimanche à 15h.