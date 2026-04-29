Gautier Larsonneur a une nouvelle fois déçu. Absent pour blessure et remplacé par Brice Maubleu, le portier de l'ASSE avait retrouvé sa place dans les cages. Mais face à Troyes, il n’a pas répondu aux attentes. Décryptage dans le dernier SNC.

Le retour de Larsonneur ne rassure pas. Match après match, l’ASSE encaisse au moins un but. Déjà critiqué, le gardien breton l’est encore davantage après la lourde défaite face à l’ESTAC (0-3).

Larsonneur en perte de vitesse à l'ASSE ?

"Il était parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2 en 2024", rappelle Patrick Guillou. Mais depuis, la dynamique a changé. "Ça fait déjà deux ans", glisse-t-il. Entre-temps, les Verts ont connu une saison difficile en Ligue 1, conclue par une relégation.

"Ça fait un petit moment que ça dure", ajoute Adrien Ponsard. "Et ça fait aussi un petit moment que les supporters stéphanois l’ont dans le nez."

Le constat est clair. "Quand il a joué en Ligue 1, il a pris 77 buts. On peut dire que c’est la faute de la défense, mais les arrêts décisifs qu’il faisait en 2024, il les fait beaucoup moins en 2026. En Ligue 1, ça peut s’expliquer par la qualité des attaquants. Mais en Ligue 2, il fait aussi quelques erreurs."

Depuis plusieurs semaines, certains signes ne trompent pas. "Il y a un manque de sérénité qu’il transmet à ses partenaires. Le fait de lever les bras, d’accélérer ses gestes, de montrer au public… c’est aussi une manière de masquer ses propres failles", analyse Guillou.

Le gardien prend pourtant régulièrement la parole pour assumer les contre-performances. "Mais au final, ça ne remet pas vraiment en question ses propres prestations", ajoute l’ancien défenseur.

"Dans sa vie privée, un joueur fait ce qu’il veut"

Depuis plusieurs semaines, le portier et plusieurs de ses coéquipiers sont accusés de sorties tardives à des moments clés de la saison.

"Le shitstorm qu’il prend en ce moment sur les réseaux sociaux, c’est quelque chose que le club doit gérer", rappelle Guillou. "Adrien et moi, on a connu des joueurs dans notre carrière qui sortaient, qui faisaient la fête. Moi, ça ne me pose pas de problème. Dans sa vie privée, un joueur fait ce qu’il veut, il peut faire ce qu’il veut", affirme-t-il.

Toutefois, "il ne doit pas ne pas être irréprochable, surtout quand il joue le samedi."

Un changement risqué à deux journées de la fin

Pour autant, un bouleversement dans les cages n’est pas forcément la solution. "Il faut rester cohérent", insiste Patrick Guillou. À ce stade de la saison, modifier trop de repères pourrait fragiliser encore davantage l’équipe.

Un retour de Maubleu sur le terrain reste envisageable, mais dans une logique bien précise : "envoyer un électrochoc". "Montanier pourrait se dire : perdu pour perdu, je remets Maubleu, qui n’a pas déçu", avance-t-il.

Mais la priorité reste ailleurs. "Ce qui a permis à Saint-Étienne de s’en sortir, c’est son équilibre défensif. Même si on a pris trois buts, on ne doit pas toucher à cet équilibre."

Si des ajustements doivent être faits, ils concerneront plutôt "l’animation offensive ou le milieu de terrain", souligne-t-il.