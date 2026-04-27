Zuriko Davitashvili blessé, c’est un coup dur pour l’ASSE. Touché face à Troyes, l’ailier géorgien pourrait ne plus rejouer en saison régulière. Une absence qui pèse lourd dans le sprint final.

Sorti après seulement 15 minutes contre Troyes (défaite 0-3), Zuriko Davitashvili n’a pas résisté à une intervention rugueuse du défenseur Monfray. Rapidement remplacé, l’international géorgien a laissé ses coéquipiers dans une rencontre déjà mal engagée. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la nature de sa blessure qui inquiète du côté du Forez. Selon les informations du compte GeoTeam, média proche du joueur, le verdict est tombé : Davitashvili souffre d’une blessure à la cheville et sera absent environ deux semaines. Une durée qui compromet fortement sa fin de saison régulière.

Davitashvili blessé : un coup dur pour l’ASSE

L’absence de Davitashvili intervient à un moment clé. L’ASSE joue gros dans cette dernière ligne droite. Philippe Montanier devra composer sans l’un de ses éléments offensifs les plus percutants. Capable de faire des différences balle au pied, le Géorgien s’était imposé comme une pièce importante du dispositif stéphanois.

Concrètement, il manquera au minimum les rencontres face à Rodez et Amiens. Deux matchs décisifs dans la course au classement. Sans lui, l’ASSE perd en profondeur et en créativité sur les côtés. Un manque qui pourrait peser dans des rencontres souvent fermées en Ligue 2.

Le timing est cruel. À l’heure où chaque point compte, perdre un joueur de ce profil réduit les options offensives. Montanier devra trouver des solutions rapidement pour compenser cette absence.

Une incertitude autour des barrages

La question reste désormais en suspens : Davitashvili pourra-t-il revenir pour les barrages, si l'ASSE y allait ? Car tout dépendra du classement final de l’ASSE. Si les Verts accrochent la troisième place, alors un retour du Géorgien reste envisageable.

Avec une indisponibilité estimée à deux semaines, un retour pour un éventuel barrage n’est pas à exclure. Mais rien n’est garanti. La prudence sera de mise avec une cheville touchée, surtout en fin de saison.

Cette blessure ajoute donc une incertitude supplémentaire dans un sprint final déjà tendu. L’ASSE devra d’abord assurer l’essentiel sans lui. Ensuite, seulement, se posera la question de son retour.