Une semaine après la lourde défaite concédée à Reims, le stade Geoffroy-Guichard a de nouveau grondé. Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’ASSE et l’US Boulogne, les supporters stéphanois ont fait passer un message fort. Clair. Sans détour.

La semaine à été mouvementée dans le Forez. Les supporters stéphanois n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement à l’Etrat après la défaite à Reims. Les Green Angels puis les Magic Fans ont déposé une banderole successivement pour pester contre les différents acteurs du club.

De nouvelles banderoles avant ASSE - USBCO

L’avant match de samedi a à nouveau été marqué par des banderoles salées. Dans le Kop Nord, les Magic Fans ont déployé un message ciblant l’ensemble du club. Direction, staff et joueurs sont directement interpellés :"Manque d’humilité. Équipe sans progression, président absent, projet vacillant. Joueurs, staff, dirigeants, il est urgent de prendre la mesure du club où vous avez signé"

Un rappel brutal de ce que représente l’AS Saint-Étienne et de l’exigence qui l’accompagne.

Dans le Kop Sud, les Green Angels ont appuyé là où ça fait mal. Lassés des discours et des promesses non tenues, ils réclament des actes. Et surtout un objectif clair : "Notre patience a des limites… Gardez pour vous les beaux discours et les belles promesses ! ON VEUT L’ASSE EN LIGUE 1”

À quelques minutes du dernier match d’Eirik Horneland sur le banc, ces banderoles ont résumé le malaise ambiant. Et l’impatience d’un peuple vert à bout.

Pour ne rien arranger, dès la 8e minute, la ligne défensive trop haute de l’ASSE se fait prendre à revers : El Farissi déborde sur le flanc droit et sert parfaitement Lecolier en retrait, qui conclut du pied droit sans trembler face à Larsonneur. Cueillis à froid, les Vertsont vu le match basculer définitivement à la 26e minute avec l’expulsion de João Ferreira, sanctionné d’un second avertissement.

Réduits à dix, les Stéphanois n’ont jamais réussi à apporter le danger même quand Lucas Stassin s’est retrouvé seul sans parveni à frapper peu avant l’heure de jeu. L’ASSE a enchaîné un second revers de rang devant un Chaudron qui n’a pas hésité à conspuer son équipe.

Une réaction est attendue dès samedi face à Montpellier pour la première de Philippe Montanier. Les Verts joueront à nouveau à domicile. Reste à voir quel accueil sera réservé par le Stade Geoffroy Guichard avant une rencontre cruciale face à une équipe qui pourrait revenir à hauteur de l’ASSE en cas de victoire.