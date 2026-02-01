C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’ASSE tient officiellement son nouvel entraîneur. Suite au départ d’Eirik Horneland après la rencontre face à Boulogne, le club stéphanois a annoncé l’arrivée de son successeur. Après avoir joué en Vert, Philippe Montanier devient le nouveau coach stéphanois.

Vingt-six années après avoir terminé sa carrière de gardien de but dans le Forez, Philippe Montanier fait officiellement son retour à l’ASSE aujourd’hui. Le natif de Vernon débarque en tant que nouvel entraîneur du club ligérien et succède à Eirik Horneland.

Un parcours d’entraîneur respectable

Quelques mois après avoir raccroché les crampons, le Normand a débuté sa seconde vie dans le monde du football en devenant l’adjoint de Robert Nouzaret à Toulouse, puis à Bastia et avec la sélection ivoirienne. À l’été 2004, Philippe Montanier connaît sa première expérience en tant qu’entraîneur principal à Boulogne-sur-Mer. Alors en CFA à son arrivée (quatrième division), le club nordiste accède à la Ligue 1 en fin de saison 2008-2009.

Il quitte ensuite Boulogne pour Valenciennes avant de partir à la Real Sociedad deux ans plus tard. Philippe Montanier accroche une qualification en barrages de Ligue des champions grâce à un but d’un certain Antoine Griezmann. Malgré cette qualification, le Normand quitte le Pays basque pour la Bretagne et qualifie Rennes pour la finale de la Coupe de France dès sa première saison. Il sera remercié en janvier 2016 malgré une 6ᵉ place, en étant au contact du podium de Ligue 1.

Un coach qui connait la course à la montée en Ligue 1

Six mois plus tard, il traverse la Manche pour signer à Nottingham en Championship. Philippe Montanier sera cependant licencié à la mi-saison après une phase aller délicate. En 2018, il s’engage à Lens et manque la montée en Ligue 1 en s’inclinant en barrages face à Dijon en mai 2019. Malgré une 3ᵉ place, il sera ensuite remercié deux rencontres avant l’arrêt de la saison 2019-2020 suite à la pandémie. Franck Haise lui succède, remporte ses deux matchs et replace Lens à la 2ᵉ place. Le championnat est arrêté et les Sang et Or sont en Ligue 1.

Philippe Montanier signe ensuite à Liège, où il ne restera que six mois avant d’arriver à Toulouse en juin 2021. Dans la Ville rose, l’ancien gardien des Violets fait remonter le club en écrasant la Ligue 2 dès sa première saison. Le TFC remportera ensuite la Coupe de France en 2023 avant que Philippe Montanier ne soit remercié.

Philippe Montanier débarque à l’ASSE

L’ASSE vient d’officialiser l’arrivée de Philippe Montanier dans un communiqué : “Ce dimanche, Philippe Montanier (61 ans) a officiellement été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option."