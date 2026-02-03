Pour le 29ᵉ épisode de la saison 2025-2026 de Ligue 2, l’ASSE prendra la direction de la Meurthe-et-Moselle au début du mois d’avril. Après la première trêve internationale de 2026, les Verts défieront Nancy au stade Marcel-Picot. La rencontre, qui se tiendra lors du week-end de Pâques, a été programmée.

Le match aller avait été difficile pour les Stéphanois. Pas dans leur meilleur soir, les Verts s’étaient tout de même imposés lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2. Au cœur du premier acte, Irvin Cardona avait ouvert la marque malgré une position de hors-jeu au moment de son appel. L’international maltais n’avait pas été signalé et avait permis aux siens de mener à la pause.

En seconde période, João Ferreira avait obtenu un penalty que Florian Tardieu avait transformé. Quelques instants après, Nancy avait également pu marquer sur penalty. L’ASSE a ensuite pu conserver, non sans frissons, son succès lors des trente minutes restantes avant le coup de sifflet final.

Une première depuis presque neuf ans

Depuis son dernier passage en Ligue 1 lors de la saison 2016-2017, Nancy n’avait pas recroisé la route des Verts en championnat. La dernière rencontre des Lorrains dans l’élite était d’ailleurs face à l’ASSE. Condamnée à la relégation, l’ASNL s’était imposée face aux hommes de Christophe Galtier, qui vivait sa dernière sur le banc ligérien. Un succès qui avait permis à Nancy de ne pas terminer la saison à la dernière place. Les Stéphanois, de leur côté, étaient déjà assurés de ne pas jouer l’Europe la saison suivante et avaient terminé huitièmes.

Pour retrouver un succès des Verts à Marcel-Picot, il faut remonter à février 2013. L'ASSE avait alors surclassé les Lorrains sur le score de trois buts à zéro. Le Brésilien Brandão avait ouvert le score avant le doublé de l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang.

Nancy - ASSE est fixé

L’ASSE se déplacera à Nancy le samedi 4 avril à 20h lors de la 29ᵉ journée de Ligue 2. beIN SPORTS sera le diffuseur de la rencontre.