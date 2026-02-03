Interrogé par nos soins pour mieux connaitre Abdoulaye Kanté, David Guion (ancien Directeur du Centre de Formation de l'ASSE et coach de l'ESTAC) a répondu à nos questions sur l'AS Saint-Etienne.

David Guion (ex-ASSE) : "La montée est encore accessible pour l'ASSE ? Il ne reste qu'une seule place car je pense que Troyes va y aller. C'est une équipe qui est pragmatique et va à l'essentiel. Il va falloir aller chercher cette dernière place pour la montée.

C'est vrai que le match de Saint-Étienne a été décevant, en termes de personnalité, en termes de caractère, c'est ce que j'avais dit également, il faut développer ça."

Prise de conscience attendu

David Guion (ex-ASSE) : "Le changement de coach devra apporter un nouvel élan en termes de personnalité et de caractère. Mais le coach ne va pas jouer. C'est une prise de conscience que les joueurs doivent être capables d'avoir. On l'a vu à Reims. Ils ont été en difficulté dès qu'il a fallu mettre plus d'impact, plus de personnalité, de caractère à 11 contre 10. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Reims a eu le même problème une semaine avant à Troyes. Ça veut dire que ce sont deux équipes qui ont un peu les mêmes problèmes.

Parce que pour l'avoir vécu à Bordeaux et avec Reims, quand on est en haut, il faut des leaders. C'est indispensable. Il faut des relais au coach et il faut que les garçons se révèlent à ce niveau-là. L'ASSE n'a plus de temps à perdre parce que c'est un championnat à 18. On sait bien que dès qu'on perd plus de 8 rencontres, c'est difficile d'aller chercher la deuxième place."

L'ASSE plus sereine ?

David Guion (ex-ASSE) : "Le projet Kilmer ? Il faut vraiment être à l'intérieur du club pour juger. Je trouve que par rapport aux années précédentes, j'ai l'impression qu'il y a plus de calme qui entoure l'équipe. En termes de management au niveau des transferts, des joueurs, ils sont restés très fermes sur leur position de départ. On l'a vu avec Stassin, on l'a vu avec Zuka. Mais pour l'avoir connu à Bordeaux, lorsqu'on est l'ASSE, c'est très difficile en L2. On remplit les stades tous les week-ends. Ce qui n'est pas le cas de Troyes, Reims, Dunkerque. Et il faut utiliser ça pour que ça devienne une vraie force.

Tout cet environnement doit être aligné entre les dirigeants, le coach, le staff. Maintenant, ça va être un vrai championnat pour cette deuxième place. On voit bien que tout est serré, tout se tient en deux points."