Au lendemain de la banderole déployée par les Green Angels, c’est au tour des Magic Fans de faire entendre leur colère. A l'ASSE, la fracture entre les supporters et l’équipe continue de s’élargir.

L’ambiance se tend encore un peu plus autour de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Battus à Reims dans une prestation jugée indigne, les Verts font face à une colère grandissante de leurs supporters. Ce lundi, les Magic Fans 1991 ont à leur tour réagi avec une banderole tranchante, en réponse aux résultats décevants et au manque d’engagement perçu du club dans son ensemble.

Une banderole qui vise tout le monde à l'ASSE

Déployée ce lundi matin, la banderole du groupe emblématique du Kop Nord ne laisse aucune ambiguïté sur le message :

« ASSE 2026 : Vendue comme une équipe de cadors, coachée comme des amateurs, représentée par des clubeurs. »

Un texte dur, qui cible en une phrase la direction, le staff technique et les joueurs. Pour les Magic Fans, le compte n’y est pas. L’ASSE version Kilmer Sports est loin des attentes générées l’été dernier après un mercato ambitieux. La dynamique actuelle – 4e en Ligue 2, 7 points de retard sur Troyes – cristallise les frustrations.

Après les Green Angels, le signal s’intensifie

Ce message intervient dans la foulée de celui des Green Angels, dimanche, qui dénonçaient :

« Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté. »

Deux prises de position publiques, frontales avec un sentiment d’urgence qui monte. La patience semble avoir atteint ses limites chez les supporters les plus fidèles. Et malgré les déclarations pleines de remords de Larsonneur, Horneland ou Moueffek, la fracture semble consommée.

La pression populaire s’installe désormais autour d’un trio : Ivan Gazidis (président), Eirik Horneland (entraîneur) et un groupe de joueurs jugé trop permissif en dehors du terrain. En attendant une réaction sur le rectangle vert, les supporters eux s’expriment sans détour.