Ce samedi soir, l’ASSE va retrouver le Chaudron pour une rencontre de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Face au Red Star, les Verts de Philippe Montanier auront l’opportunité de réaliser une performance que le club n’a plus réalisé depuis dix ans. Les stéphanois auront également la possibilité de prendre huit points d’avance sur le club francillien. Voici le groupe retenu pour cette affiche.

Philippe Montanier est toujours invaincu sur le banc stéphanois. Avec quatre victoires en autant de matchs dirigés, le normand espère prolonger cette série ce samedi face au Red Star, concurrent direct pour la montée en Ligue 1. Le club Audonnien est dans l’obligation de ne pas perdre pour ne pas voir les deux premières places, synonymes d’accession directe, s’éloigner.

L’ASSE pourrait également provisoirement prendre le large sur Reims, qui jouera lundi. Les champenois restent sur quatre matchs nuls et vierges en championnat et peinent à avancer.

Objectif cinq victoires de suite pour les Verts

Avec son succès probant face à Pau, l’ASSE a réussi à ramener un quatrième succès consécutif. Le club ligérien à bouclé un mois de février parfait avec douze point pris sur autant de possibles. Une performance qui a permis aux Verts de remonter sur le podium et de revenir à deux points de l’ESTAC leader. Les stéphanois se sont d’ailleurs confortablement installés sur la seconde marche du classement avec quatre points d’avance sur Reims, troisième.

Ce samedi, si l’ASSE s’impose face au Red Star, le club enchaînera une cinquième victoire de suite en Championnat. Il faut remonter au printemps 2016 pour retrouver une série aussi longue. Philippe Montanier et ses hommes pourraient donc frapper un grand coup ce week-end.

Le groupe de l’ASSE

Voici le groupe retenu par Philippe Montanier pour la rencontre entre l’ASSE et le Red Star, ce samedi pour la 26ᵉ journée de Ligue 2 dans le Chaudron :