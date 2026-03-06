Formé à l’ASSE, Enzo Mayilla poursuit son apprentissage loin du Forez. L’attaquant stéphanois, prêté cette saison au SC Aubagne Air Bel, retrouve peu à peu du temps de jeu en National. À 19 ans, le joueur né en 2006 a d’ailleurs signé un retour remarqué dans le onze titulaire lors de la dernière rencontre face à Versailles. Un signal positif avant un nouveau rendez-vous important, programmé ce vendredi 6 mars 2026 à 19h30 au stade de Lattre-de-Tassigny.

Après un début d’année 2026 plus discret, marqué par un temps de jeu réduit, Enzo Mayilla semble avoir regagné la confiance de son staff. Aligné d’entrée contre Versailles lors de la précédente journée, l’attaquant prêté par l’ASSE a retrouvé des sensations et du rythme. Un élément essentiel dans sa progression. Pour cette 24e journée de National, le SC Aubagne Air Bel s’apprête justement à affronter de nouveau Versailles, dans une rencontre qui pourrait compter dans la course au haut de tableau.

Avant ce duel, Aubagne occupe la 8e place du championnat, tandis que Fleury pointe au 6e rang. Les écarts restent serrés et chaque point pèse lourd à ce stade de la saison. Les deux équipes se sont déjà croisées une fois depuis 2025. Le souvenir est d’ailleurs favorable aux Aubagnais, vainqueurs 2-0 le 26 septembre 2025 lors de la 8e journée. Un précédent encourageant pour Mayilla et ses coéquipiers, qui espèrent confirmer à domicile et continuer à regarder vers le haut.

Mayilla à nouveau titulaire

Titulaire au coup d’envoi, Enzo Mayilla a disputé l’intégralité de la rencontre. L’attaquant stéphanois a toutefois terminé la partie diminué physiquement, boitant dans les dernières minutes. Son équipe s’est malheureusement inclinée sur le score de 2-1. Menés juste avant la pause, les siens ont su réagir dès le retour des vestiaires en égalisant sur penalty. Mayilla est d’ailleurs à l’origine de l’action qui amène cette sanction. Mais les Parisiens ont rapidement repris l’avantage avant de gérer leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Défaite 2-1 donc pour le Stéphanois, qui continue malgré tout d’enchaîner les minutes.