L'ASSE poursuit sa folle série. Les Verts se déplaçaient au Nouste Camp hier soir pour affronte une belle équipe de Pau. Très cliniques, les Stéphanois se sont imposés sur le score de 0-3 en parvenant à piquer leur adversaire dans les bons moments. De quoi prendre virtuellement la première place du classement et réjouir Philippe Montanier, qui s'est exprimé en conférence de presse.

Philippe Montanier en après match au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "On savait que ce serait difficile. Mais gagner ici à Pau avec un clean-sheet alors que c'est la meilleure attaque du championnat en 2026, c'est appréciable. Le fait de breaker nous permet de gérer mieux la fin de match. La première place est anecdotique puisque Troyes n'a pas encore joué."

"Stassin ? C'est la part du mérite"

"La maîtrise ? Il faut qu'on en ait encore plus, mais cela a été satisfaisant. Il faut aussi souligner Gautier (Larsonneur) qui fait un arrêt déterminant à un moment clé du match. Cet arrêt nous permet ensuite de breaker et de nous mettre dans le bon sens. (...)

On avait deux possibilités : soit aller presser haut leurs centraux comme on l'a fait en première mi-temps ou alors rester bien compacts, car on sait que c'est une équipe difficile à manier avec du talent offensif. On a su alterner les deux. J'aurais quand même voulu qu'on joue un peu plus vite vers l'avant, qu'on touche plus les attaquants. (...)

Les connexions entre les joueurs ? Entre Kévin (Pedro) et Cardo', l'entente est de mieux en mieux. Augustine (Boakye) nous amène du jeu entre les lignes qui est intéressant. On a différentes options pour combiner, c'est intéressant. (...)

Stassin, un soulagement ? Non, c'est la part du mérite. Il a fait encore un gros match, comme contre Guingamp et Laval. Il est dans la logique de ce qu'il fait d'habitude, juste là il a pu bénéficier de très bons ballons."