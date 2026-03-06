Alors que l'ASSE a été rachetée par Kilmer Sports Ventures en juin 2024, la nouvelle direction continue d'étoffer son effectif sportif comme interne. Les Verts recherchent actuellement un Responsable administratif et financier.

L'ASSE poursuit sa mutation. Racheté en juin 2024 par Kilmer Sports Ventures, au lendemain de la remontée en Ligue 1 acquise après un barrage au scénario dingue face à Metz, le club du Forez est aujourd'hui engagé dans la course à une nouvelle promotion dans l'élite du football français. Sur le terrain, les Verts sont de retour en bonne position.

L'ASSE se renforce aussi en interne

Longtemps frustrés par des performances irrégulières sous Eirik Horneland, les Stéphanois ont remis le bleu de chauffe. Depuis l'arrivée de Philippe Montanier à la tête de l'équipe première, l'ASSE a enregistré un mois de février parfait. Quatre victoires en autant de rencontres face à Montpellier (1-0), Guingamp (1-2), Laval (2-1) et Pau (0-3) et une deuxième place avec quatre unités d'avance sur Reims, 3e (42 points). Mieux, les Verts pourraient s'offrir une performance historique face au Red Star, samedi 7 mars (20 h). En cas de nouvelle victoire, le club du Forez enchainerait cinq succès consécutifs pour la première fois depuis avril 2016. Quasiment 10 ans !

Une embellie qui s'exprime également entre les composantes du club. Au sein de l'effectif professionnel, les joueurs semblent plus relâchés et enjoués. Mais l'ASSE ne se limite pas seulement au terrain. Le projet du club passe aussi par une structuration solide de ses équipes administratives et financières. Dans ce contexte, l’ASSE s'est mise en quête du recrutement d'un nouveau Responsable administratif et financier (RAF). L'objectif ? S’entourer d’un professionnel confirmé pour piloter les missions financières et contribuer activement au renouveau du club.

Grosse expérience requise

"Au sein d’un groupe de 250 collaborateurs, le RAF a pour mission principale d’assurer la fiabilité de l’information financière, l’optimisation des processus et outils, le respect des obligations légales, ainsi que le management d’une équipe de trois personnes. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le DAF et le contrôle de gestion pour garantir une gestion financière rigoureuse et proactive", écrit le club dans une annonce postée sur LinkedIn.

Et la direction stéphanoise recherche un profil expérimenté, avec des requis tels qu'un diplôme supérieur en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent), une dizaine d'années d'expérience dans le secteur, dont au moins deux en management d'équipe ainsi qu'une expérience en contrôle interne et en optimisation et une connaissance des environnements multi-entités appréciées.