Pour son avant-dernière réception de la saison 2025-2026 de Ligue 2, l’ASSE accueillera Troyes dans le Chaudron. Un match qui s’annonce comme un choc qui pourrait avoir des allures de finale pour la montée en Ligue 1. La rencontre de la 32ᵉ journée à été programmée.

Invaincus à domicile, jusqu’alors, les Troyens avaient chuté à l’aller face aux Verts. Les Stéphanois étaient allés s’imposer au Stade de l’Aube début novembre et avaient mis fin à l’invincibilité du leader sur sa pelouse.

Augustine Boakye avait rapidement ouvert le score, concluant une magnifique action collective. Passeur décisif sur le premier but, Joshua Duffus avait également permis à Irvin Cardona de doubler la mise avant de marquer le troisième but stéphanois juste avant la pause. Troyes réduira l’écart à deux reprises mais l’ASSE tiendra son succès sur le terrain du leader.

Une dernière réception synonyme de déclic

Il y a deux saisons, l’ESTAC était venu jouer à Geoffroy Guichard en Ligue 2. Le lundi 12 février, l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio recevait Troyes en espérant lancer une nouvelle dynamique. Battus successivement par Amiens et à Dunkerque, les Verts pointaient à la douzième place au classement, avant de jouer face aux Aubois en clôture de la 24ᵉ journée.

Après un quart d’heure de jeu, Yvann Maçon se procure une première grosse occasion mais butte sur Alemdar. Le gardien troyen repousse sur N’Diaye, qui ne peut éviter de marquer contre son camp. Avant la pause, Mickaël Nadé trouve Ibrahim Sissoko d’une magnifique ouverture. Le Malien, tout juste revenu de la CAN marque le second but des Verts.

En début de seconde période, Nathanaël Mbuku, porte le score à 3-0 avant qu’Yvann Maçon n’illumine le Chaudron. Peu après l’heure de jeu, le guadeloupéen marque le quatrième but d’une frappe merveilleuse dans la lucarne Troyenne. Le capitaine stéphanois, Anthony Briançon, inscrira ensuite le but de la manita pour clore la soirée en beauté. Avec ce beau succès, l’ASSE fait le plein de confiance et déclenche une opération remontée qui les amènera jusqu’à la promotion en barrages, quelques mois plus tard.

ASSE - Troyes est fixé

L’ASSE recevra l’ESTAC le samedi 25 avril à 20h dans un choc de la 32ᵉ journée de Ligue 2. Comme à l’accoutumée, beIN SPORTS sera le diffuseur de cette partie.

Programmation complète de la 32ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 24 avril 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Stade Lavallois MFC – Rodez Aveyron Football

Red Star FC – EA Guingamp

Amiens SC – Montpellier Hérault SC

FC Annecy – Pau FC

Clermont Foot 63 – SC Bastia

Samedi 25 avril 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – AS Nancy-Lorraine

Samedi 25 avril 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Grenoble Foot 38 – Le Mans FC

Samedi 25 avril 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – ESTAC Troyes

Lundi 27 avril 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

US Boulogne CO – USL Dunkerque