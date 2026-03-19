Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va disputer sa troisième et dernière rencontre du mois de mars. Avant la dernière trêve internationale de la saison, les Verts reçoivent Annecy, au Stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 28ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier était présent devant les médias ce jeudi à la mi-journée. Le Normand a fait le point sur l’état physique de ses joueurs. Voici ses mots.

Plusieurs joueurs poursuivent leur réathlétisation et ne seront pas présents ce samedi face à Annecy. Joao Ferreira, et Mahmoud Jaber sont notamment dans ce cas. Si Maxime Bernauer a repris avec le groupe, il ne devrait pas faire son retour à la compétition ce week-end.

Ces trois joueurs ne seront pas de la partie comme Florian Tardieu et Nadir El Jamali, qui seront toujours forfaits pour plusieurs semaines.

L’ASSE devra également toujours composer sans Gautier Larsonneur ce week-end. Le portier stéphanois espère retrouver sa place sur la pelouse de Nancy après la trêve internationale.

Il a retrouvé les terrains avec l’équipe réserve de l’ASSE le week-end passé, Chico Lamba pourrait retrouver le groupe ce week-end. Le défenseur Portugais a pu rejouer pour la première fois depuis le 24 janvier dernier et devrait être à la disposition de Philippe Montanier, ce samedi.

Il est cependant peu probable de voir le Portugais débuter même en cas d’absence de Julien Le Cardinal. Le défenseur et capitaine stéphanois à Grenoble avait quitté les siens en fin de partie. Gêné à l’ischio, le défenseur avait affirmé que sa sortie était surtout une question de gestion. Si Julien Le Cardinal était bien présent sur les pelouses de L’Étrat depuis le début de semaine, il n’a fait son retour au collectif que ce jeudi. Les dernières précisions de Philippe Montanier étaient attendues.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Pour Mahmoud Jaber, le retour est repoussé suite à un léger contretemps. Maxime Bernauer a lui repris aujourd’hui avec le groupe, ça fait plaisir de le revoir. Chico Lamba postule, tout comme Julien Le Cardinal. On l’a protégé en début de semaine, il est ok pour ce week-end !"