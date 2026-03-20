La progression d’Abdoulaye Kanté ne passe plus inaperçue. Le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne vient d’être convoqué pour la première fois avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire, une récompense logique au vu de sa montée en puissance ces dernières semaines.

Arrivé dans un relatif anonymat, Kanté s’est progressivement fait une place dans le système de Philippe Montanier. Utilisé dans un rôle de milieu récupérateur capable de casser les lignes par son impact, il a su convaincre grâce à son volume de jeu et son agressivité dans les duels. Ses dernières prestations, notamment face à Grenoble, ont confirmé son importance grandissante dans l’équilibre de l’équipe.

Kanté, un élément déjà indispensable de l'ASSE

Lors de ce match difficile au Stade des Alpes, Kanté a une nouvelle fois illustré ses qualités. Très présent dans l’entrejeu, il a permis aux Verts de rivaliser dans l’impact physique face à une équipe grenobloise particulièrement agressive. Même si l’ASSE a manqué d’efficacité offensive, son activité a contribué à maintenir une certaine maîtrise au milieu, dans un contexte pourtant compliqué. Ce type de performance n’est pas passé inaperçu, ni du côté du staff stéphanois, ni du côté des observateurs internationaux.

Une montée en régime et une agressivité qui s’accompagne aussi d’un élément à surveiller : sa gestion des cartons. Comme évoqué récemment, Kanté a accumulé plusieurs avertissements en peu de temps, avec trois cartons sur ses quatre dernières apparitions. Une conséquence directe de son style de jeu, basé sur l’intensité et l’engagement, mais qui fait de ce joueur un élément qui colle à l'ADN de l'ASSE.

Une sélection qui doit en appeler d'autres !

Ainsi, le Stéphanois participera à deux matchs amicaux face au Maroc, les 26 et 30 mars, une double confrontation qui s’annonce relevée. Cette première convocation avec la Côte d’Ivoire Espoirs arrive à un moment charnière de sa saison. Elle vient valider ses progrès tout en lui offrant une nouvelle opportunité de franchir un cap. Se confronter à une sélection comme le Maroc permettra au Stéphanois de mesurer ses qualités.

Au-delà de l’aspect individuel, cette sélection est également une bonne nouvelle pour l’ASSE. Elle confirme la capacité du club à faire émerger des joueurs en devenir, dans un projet où la progression individuelle sert la performance collective. Dans une période décisive pour la montée, voir un joueur comme Kanté prendre de l’épaisseur pourrait s’avérer précieux. Reste désormais à savoir si le milieu stéphanois saura profiter de cette opportunité pour continuer sur sa lancée… et revenir encore plus fort dans le sprint final avec les Verts.