Une réforme de la gouvernance du football français pourrait bouleverser l’équilibre actuel dès cet été. Alors que le texte arrive à l’Assemblée nationale, la Ligue de football professionnel (LFP) se retrouve directement menacée. Un tournant majeur se profile pour l’ASSE et l’ensemble des clubs.

Le calendrier s’accélère autour d’un dossier sensible. Selon les informations de RMC Sport, la proposition de loi visant à réformer le football professionnel français sera examinée à partir du 18 mai à l’Assemblée nationale. Déjà adoptée au Sénat en juin dernier, elle pourrait entrer en application dès la saison prochaine en cas de validation rapide. Derrière ce texte, l’ambition est claire : redéfinir en profondeur la gouvernance du football français. La Ligue de football professionnel, aujourd’hui en charge des compétitions, pourrait perdre son rôle central.

La Fédération française de football verrait, elle, ses prérogatives renforcées. Ce basculement institutionnel intervient dans un contexte tendu, marqué par la crise des droits TV et les interrogations sur le modèle économique des clubs, notamment en Ligue 2.

Vers la fin de la LFP telle qu’on la connaît

Le point le plus significatif de cette réforme concerne la disparition du modèle actuel de la Ligue. La réforme prévoit la création d’une "société de clubs", inspirée du modèle anglais. Concrètement, les clubs professionnels prendraient une place plus directe dans la gestion des compétitions et des revenus associés. La Fédération pourrait également retirer la délégation accordée à la Ligue, ce qui changerait profondément les rapports de force.

Cette évolution répond à une critique récurrente : le statut associatif de la LFP, jugé inadapté face aux enjeux économiques modernes. Plusieurs dirigeants de Ligue 1 ont déjà pris position publiquement en faveur de cette transformation. Ils estiment qu’elle permettrait de mieux structurer la commercialisation des droits audiovisuels et de renforcer l’attractivité du championnat français.

Un impact direct pour les clubs comme l’ASSE

Si la réforme est adoptée, ses conséquences dépasseront largement le cadre institutionnel. Pour des clubs comme l’ASSE, engagés dans une phase de reconstruction sportive et économique, ce changement pourrait modifier les règles du jeu. La gestion des droits TV, la redistribution des revenus ou encore la stratégie globale du championnat pourraient évoluer rapidement. Dans un contexte où la montée en Ligue 1 reste un objectif prioritaire, ces incertitudes ajoutent une dimension supplémentaire aux enjeux sportifs.

Le timing interpelle également : une application dès la saison prochaine laisserait peu de temps aux clubs pour s’adapter. Entre volonté de modernisation et risque d’instabilité, le football français s’apprête à entrer dans une période charnière.