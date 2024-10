Prestation aboutie pour l'ASSE, victoire logique à la clé face à Auxerre (3-1). Les Stéphanois ont montré un visage encore trop rarement perçu depuis le début de saison. Mais l'essentiel est là : trois points acquis dans une course au maintien effrénée. Domination qu'Olivier Dall'Oglio doit, en grande partie, à un triplé de Zuriko Davitashvili

L'ASSE décroche sa deuxième victoire

Les Stéphanois revenaient d'un match nul accroché à Nantes (2-2). La priorité était à la continuité juste avant d'aborder la trêve internationale. Conquérants et solides dans les derniers mètres, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont réalisé une prestation collective aboutie face à l'AJA. "Les garçons ont répondu présent, même si tout n’a pas été parfait. Dans l’agressivité, dans l’abnégation, on a été là.", soulignait Olivier Dall'Oglio en conférence de presse.

L'ASSE a pris à défaut à de nombreuses reprises les joueurs de Christophe Pélissier. Costauds devant leur surface de réparation, les Verts profitent de la hauteur du bloc Auxerrois pour les prendre en contre-attaque tranchante. "On a gagné plus de duels que sur les derniers matches, c’est important. C’est déjà bien de se créer des occasions car on a récupéré beaucoup de ballons.", souligne le coach Stéphanois dans ce sens.

Davitashvili, homme du match

Couronné dans 8/10 par le quotidien l'Équipe, Zuriko Davitashvili est même partie avec le ballon du match pour le premier triplé de sa carrière. Le Stéphanois, acheté pour six millions d'euros cet été, a combiné à de multiples reprises dans les petits espaces, effectuant par la suite les bons choix de passe et de déplacement. Davitashbili inscrit son premier but dans l'élite, au premier quart d'heure de la rencontre, en repiquant dans la surface. Une combinaison que le géorgien emploi de nouveau au retour du vestiaire, offrant par la même occasion le but du 2-0. Puis, sur un contre, Lucas Stassin offre à Davitashvili l'occasion de la balle du break. Le Stéphanois conclut d'un piqué sur Donovan Léon.

Une prestation à montrer dans les écoles de football, que le compte X La Mise au Vert a décidé de mettre en images.