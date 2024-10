Après avoir décroché une belle victoire face à Auxerre, les Verts vont avoir deux semaines pour préparer la venue du Racing Club de Lens. Olivier Dall'Oglio (entraîneur ASSE) devra toutefois composer avec les absences de plusieurs internationaux. L'un d'entre eux a été appelé aujourd'hui.

L'ASSE s'est rassurée en s'imposant face à Auxerre (3-1). Une victoire qui apporte de la sérénité du côté du Forez. Les stéphanois vont disposer de deux semaines pour recharger les batteries, et surtout, bien se préparer pour la prochaine échéance qui les attend. Les Verts recevront le RC Lens dans deux semaines. Un adversaire de poids à Geoffroy-Guichard où la fête s'annonce d'ores et déjà belle entre les frères mineurs.

L'ASSE sans ses internationaux

Pour préparer cette rencontre, Olivier Dall'Oglio devra composer sans ses internationaux. Dylan Batubinsika, Ben Old, Mathis Amougou et Zuriko Davitashvili ont initialement été retenus par leur sélection. Ce qui n'avait pas été le cas de Lucas Stassin et Yunis Abdelhamid. Une situation qui a évolué ces dernières heures puisque Mathis Amougou reste finalement dans le Forez.

Stassin finalement appelé

À l'inverse, Lucas Stassin va pouvoir prendre du temps de jeu. En effet, non appelé au départ, il a été convoqué dans un second temps en compagnie de Konstantinos Karetsas pour rejoindre la sélection des Espoirs Belges. Il affrontera l'Ecosse et la Hongrie avec son Pays. L'occasion de retrouver ses compatriotes pour faire le plein de confiance. Après des débuts intéressants face à Lille, Lucas Stassin avait sombré avec l'ASSE à Nice. De quoi voir Ibrahim Sissoko profiter de l'opportunité pour montrer ses qualités. Pour autant, les Verts comptent sur le jeune belge envers qui ils ont consenti investir une belle somme cet été. Un investissement qu'on souhaitera voir amorti dans les mois à venir. Dans cette attente, il faudra laisser du temps à Lucas Stassin qui n'a pas raté l'occasion de faire parler ses qualités face à Auxerre en offrant le troisième but à Zuriko Davitashvili.