L'ASSE s'est montrée convaincante samedi face à Auxerre. Le Sainté Night Club est revenu sur la belle prestation des Verts. Adrien Ponsard, ancien buteur stéphanois, s'est exprimé en compagnie d'Elias, scout indépendant. Extraits.

Sissoko (ASSE) marque des points

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "On a joué un peu plus dans les profondeurs. On a pu servir de Sissoko, que j'ai trouvé très bon. On s'est appuyé sur la vitesse de Ben Old et de Davitashvili. C'était parfait.

On a trouvé un joueur comme Sissoko. Il s'est mis en confiance à Nantes en marquant un doublé. Marquer le 1ᵉʳ but, c'est bien, mais le plus dur était de marquer le penalty avec la pression qu'il y avait sur ses épaules. Retrouver un joueur comme ça, c'est hyper important pour l'équipe après. Sachant qu'il avait perdu sa place sur les matchs précédents, il aurait pu douter. Je suis bien passé pour en parler. Nolan (Roux) le confirmera aussi ici. Quand un attaquant doute, c'est compliqué de se remettre dedans. Et là, il était vraiment fait un très bon match. Dans tout ce qu'il a fait, il était serein. On l'a vu serein sur les déviations, sur la possession, pour garder le ballon d'au jeu, ce qu'il n'avait pas fait en début de saison. Donc, je pense d'avoir marqué ce doublé lui a fait du bien.

Un Stassin prometteur

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "Avoir de la concurrence, ça te pousse à faire encore plus d'efforts. Et les efforts payent toujours à un moment ou à un autre. Il est très jeune, il débarque d'un championnat un peu plus faible sur le papier. Sur son 1ᵉʳ match contre Lille, je l'ai trouvé bon. Il a une occasion qu'il ne met pas. Il faut lui laisser du temps. C'est un jeune joueur. Il va apprendre avec des joueurs comme Davitashvili, Sissoko. Ils vont lui apporter un peu plus d'expérience. Je pense qu'il ne faut pas trop lui tirer dessus."

Elias (Scout) : "Moi qui le connaissais avant qu'il arrive à Sainté, c'est un attaquant qui n'est pas du tout égoïste. Il l'a dit. Son exemple et son style c'est un style Benzema. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va participer au jeu. C'est un gars qui est hyper généreux dans ses efforts, dans le contre-pressing. Il va être un peu pénible à jouer pour les défenseurs adverses. Il va essayer de les rendre fous sur tous les duels. C'est bien d'avoir deux profils comme ça. Les deux pourraient jouer ensemble à un moment donné. Stassin pourrait devenir le Chouchou du Chaudron."