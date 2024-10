L’ASSE a obtenu sa deuxième victoire de la saison ce samedi face à Auxerre. Solides face aux assauts adverses et tranchants dans les contres, les Stéphanois se sont imposés 3-1 face aux hommes de Christophe Pélissier. Olivier Dall’Oglio s’est exprimé après la renconre.

« Les garçons ont répondu présent »

Menacé à son poste, Olivier Dall’Oglio est sur la touche du côté de l’ASSE avançait Foot Mercato. Mais le technicien a repris de la confiance avec son groupe ce samedi. Le coach Stéphanois a souligné en conférence de presse l’état d’esprit affiché par ses joueurs.

« Victoire logique ? Oui. Les garçons ont répondu présent, même si tout n’a pas été parfait. Dans l’agressivité, dans l’abnégation, on a été là. On a gagné plus de duels que sur les derniers matches, c’est important. C’est déjà bien de se créer des occasions car on a récupéré beaucoup de ballons. (…) Cette victoire donne de l’air qui donne de la confiance aussi. On a besoin, d’être récompensé aussi »

Le troisième but vient au bon moment. C’est aussi un but collectif. Quand je vois Lucas (Stassin) qui déborde et offre le but à Zuriko (Davitashvili). Ça témoigne d’un état d’esprit ! On a vu aussi des garçons entrer et bien entrer, d’autres ne pas jouer et être très heureux après la rencontre. C’est ça un vrai collectif.

On sait qu’on aura un championnat difficile. Il faut créer un vrai collectif pour exister. On n’a que cette voie du collectif pour ça ! Et si en plus, le public nous aide comme ce soir… »

Davitashvili aurait pu faire plus

Auteur d’un triplé, Zuriko Davitashvili a concrétisé la domination Stéphanoise. Tranchant et chirurgical devant les cages de Donovan Léon, le géorgien n’a pas fait dans la demi-mesure face à celui qui a envoyé les Verts en Ligue 2. « Il a été grand,et fort. Il aurait même pu l’être encore plus, car il s’est créé beaucoup d’occasions. », souligne Olivier Dall’Oglio après la rencontre.

« Mais ce sont tous les offensifs que je veux mentionner. Ben Old a été percutant, Ibrahim Sissoko a créé des espaces pour ses coéquipiers. Zuriko Davitashvili a en tout cas fait un match plein. C’est vrai que Davitashvili a été récompensé de aussi de son travail. Ça peut être un déclic pour lui. On a vu certaines choses pendant l’été, lors des matches amicaux. Il a certaines capacités, mais aussi encore une grosse marge de progression ! »

Dall’Oglio n’oublie pas la suite pour l’ASSE

Bien que rien ne soit encore fait, Saint-Étienne revient de loin. Défait par quatre buts d’écart à Brest, puis humilié à Nice (8-0), l’ASSE a pourtant accroché le point du nul à Nantes (2-2). La victoire face à l’AJA juste avant la trêve internationale est une véritable bouffée d’air frais. Mais Olivier Dall’Oglio ne reste pas sur ses acquis.

« On a pris une gifle il y a deux semaines, on se sert de ça. (…) On n’a qu’une qu’une seule voie, on n’a pas le choix, c’est la voie du collectif. (…) On a vu que pour exister, il fallait faire beaucoup plus. Aujourd’hui, on a gagné, mais tout n’a pas été parfait. On n’est seulement sur le chemin.

J’attends qu’on confirme sur le plan des duels, qu’on monte le niveau dans la maîtrise du jeu. On a vu beaucoup de transitions, on doit aussi être capables de poser le jeu. »