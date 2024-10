L'ASSE a retrouvé le goût de la victoire ce samedi. Trois points et une prestation convaincante face à un concurrent direct. De quoi redonner le sourire au Peuple Vert. Auteur d'un excellent match, Zuriko Davitashvili a porté les siens en inscrivant un doublé. De quoi être à l'honneur dans l'Equipe du jour.

Virevoltant. Éblouissant. Déterminant. Ou encore Insaisissable. Recruté 6 millions d'euros cet été par l'ASSE, les attentes des Verts sont grandes envers le géorgien. Ce week-end, il aura montré l'étendu de son talent. Déjà en forme face à Lille, il semble que le Chaudron lui va bien.

Facteur X de l'ASSE

Olivier Dall'Oglio a commenté sa prestation en conférence de presse d'après match : "Zuriko (Davitashvili) a été grand ce soir, c'est certain. Il a été fort, il aurait pu être encore plus fort. Il s'est créé pas mal d'occasions" Travailleur malgré un début de saison en demi-teinte, le joueur de 23 ans est repartit avec le ballon du match. "C'est vrai que Zuriko a été récompensé de son travail. Il y a un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Il a eu quelques quelques occasions, mais là on peut dire qu'il a fait un match plein."

Appiah applaudi Davitashvili

La prestation de Davitashvili a également été souligné par Dennis Appiah : "Zuka est capable de faire de grandes choses. A Bordeaux, il nous faisait du mal l'année dernière. Là, sur les derniers matchs, il était un peu moins réussite, mais il arrive à provoquer beaucoup de choses. Lui prendre le ballon quand il lancé, c'est difficile. Il faut bien que ça tourne un peu dans notre faveur. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, et là, il marque trois buts, donc félicitations à lui.

C'est un petit gabarit, mais il tient fortement sur ses jambes. Il est difficile à faire tomber. Il a une bonne technique. Il est capable de courir aussi assez vite et d'enchaîner les courses à haute intensité. Il n'a pas peur de jouer, pas peur de prendre le ballon. Il est capable de provoquer. Je suis content pour lui parce que depuis le début de saison, il travaille, il n'a pas eu beaucoup de ballons. C'était difficile pour nos attaquants. C'est bien pour eux, on est content pour eux."