L’ASSE affrontait Auxerre ce samedi à 17h sur les antennes de BeIN Sport. Pour ce troisième match de la saison à Geoffroy Guichard, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio pouvaient bénéficier pour la première fois de ses deux poumons (Kop sud et Kop nord). Une force supplémentaire. Retour sur la rencontre en résumé.

Après avoir ramené un bon point de la Beaujoire (2-2), l’ASSE voulait profiter de ce match contre Auxerre, promu également, pour s’offrir un second résultat positif. « On prend ce match très au sérieux« , évoquait Olivier Dall’Oglio en amont de la rencontre.

Une première convaincante pour l’ASSE

La confiance semble avoir gagné du terrain chez les Stéphanois. Christophe Pélissier espérait profiter de la faiblesse de l’ASSE dans les premiers instants de la rencontre. Mais c’est un Ben Old hyperactif qui inverse la tendance sur un contre initié par Appiah (2′).

» On n’est pas là juste pour subir.« , évoquait Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. Mission réussie, puisque dès la 14ᵉ minute de jeu, les Verts sont récompensés de leurs nombreuses incursions sur le côté gauche. Zuriko Davitashvili est parfaitement lancé dans la profondeur par Léo Pétrot. Le géorgien profite du déplacement de Sissoko pour repiquer la surface et offrir l’ouverture du score.

Les Verts conservent leur avance à la mi-temps, bien qu’ils ratent le break à plusieurs reprises. Ben Old, encore une fois, voit son tir être repoussé par le gardien Auxerrois (41′).

Une seconde poussive

Gonflé à bloc par un Geoffroy-Guichard gorgé par plus de 30.000 supporters, Davitashvili plante un doublé après un premier avertissement donné par Lassine Sinayoko ( but annulé, 51′). Ibrahim Sissoko dévie la balle sur le Stéphanois. Passement de jambe et frappe croisée : Zuriko Davitashvili double la mise en faveur de l’ASSE (54′). « On espère continuer ainsi. », avouait justement le joueur de 23 ans en zone mixte.

Mais les joueurs d’Olivier Dall’Oglio manquent le break à plusieurs reprises. Ibrahim Sissoko, alors seul face au portier Auxerrois, ne cadre pas sa frappe (61′). En manque de réussites, l’ASSE retombe dans ses travers face à la pression Auxerre. « On veut faire péter le verrou », espérait Lassine Sinayoko. Les Auxerrois punissent les Verts après plusieurs sommations. Thelonius Bair pousse le ballon au fond des filets pour la réduction du score (2-1).

L’entrée en jeu de nombreux joueurs (Cafaro, Mouton, Stassin, Bouchouari) semble avoir donné un nouvel élan aux Verts. Zuriko Davitashvili, encore, pousse le ballon au fond des filets sur une transition menée par Lucas Stassin. L’histoire d’amour débute parfaitement entre l’ex-bordelais et son public.

Un Chaudron enflammé et une victoire collective. L’après-midi est parfaite du côté du Forez.