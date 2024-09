L’ASSE recevait le LOSC ce vendredi au retour de la trêve. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont imposés sur le plus petit des scores. Les Verts ont enfin ouvert leur compteur au terme d’une prestation aboutie.

Ekwah transforme l’ASSE

Débarqué dans les dernières heures du mercato, Pierre Ekwah évoluait en Championship la saison dernière. Révélé en Angleterre, le milieu de terrain de 22 ans est prêté avec option d’achat par Sunderland (Championship).

Mais si Pierre Ekwah n’a pas pu disputer le déplacement à Brest (défait 4-0), le Stéphanois a effectué ses premières minutes sous la tunique verte ce week-end. C’est en partie grâce à Pierre Ekwah que Larsonneur a obtenu son premier clean sheet de la saison. Titularisé dans l’entre-jeu par Olivier Dall’Oglio, Pierre Ekwah a en effet rendu une copie propre face aux Dogues. Le milieu de terrain a dicté le tempo dans l’entre-jeu. Propre techniquement, Pierre Ekwah a impressionné par son sang-froid et ses qualités de relances dans le jeu de transition.

« Je me suis bien senti, j’ai voulu jouer mon football et on m’a mis dans les meilleures dispositions. » Déclare le joueur de 22 ans en zone mixte, avant de rajouter. « Le travail avec et sans ballon a porté ses fruits. Yunis Abdelhamid est m’a directement mis à l’aise. (…) Pendant le match, j’étais très serein car lui et toute ma ligne de défense était derrière moi, cela m’a beaucoup aidé pour cette première. »

Le milieu de terrain de 22 ans semble être le numéro six tant espéré par Olivier Dall’Oglio cet été. « L’apport des nouveaux venus a aussi été intéressant », soulignait le coach en conférence de presse.

La performance en vidéo

La prestation de Pierre Ekwah n’a pas tardé à être remarquée par les supporters stéphanois. Le média La Mise Au Vert propose une compilation sur son compte X.