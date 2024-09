L’ASSE jouait ce vendredi à 20h45 contre le LOSC au stade Geoffroy Guichard. Toujours sans point et relégable avant ce match d’ouverture de la quatrième journée de ligue 1, les Verts voulaient ouvrir le compteur ! Retour sur ce match diffusé sur DAZN.

Résumé du match ASSE-LOSC

Une première qui sourit

Les Verts vivent cinq premières minutes difficiles. Ils laissent le ballon au lillois qui font courir les stéphanois. Finalement, sur un pressing haut d’Amougou qui force le gardien à dégager vite, Appiah récupère, trouve Davitashvili qui élimine son défenseur d’un sombrero et centre au second poteau pour Cafaro qui contrôle et trompe Lucas Chevallier. 1-0 pour l’ASSE ! Les lillois réagissent par Cabella puis André mais les Verts tiennent bon et passent le premier quart d’heure avec l’avantage au score !

C’est ensuite une double action stéphanoise. Cornud trouve Cafaro qui perd son face-à-face qui revient sur Stassin qui tire au-dessus. Dommage c’était l’occasion du break ! Dans la foulée, sur un contre de Davitashvili, le géorgien fait 50m balle au pied avant de déclencher une frappe dans les bras de Chevallier. À la 35ᵉ minute, sur une belle action collective, Edon Zhegrova trouve la barre transversale de Gautier Larsonneur. La pression lilloise s’intensifie et la domination est clairement pour les nordistes. L’ASSE fait le dos rond et sur un contre est proche de doubler la mise. Stassin est trouvé dos au jeu, se retourne et trouve Cafaro à l’opposé qui rentre et frappe. Chevallier se montre très performant sur sa droite. 1-0 à la mi-temps pour l’ASSE.

Faire le dos rond en seconde

La seconde période commence sur la même physionomie. À la 55e, Cafaro declenche une belle frappe qui frôle le montant de Chevallier. Genesio, mécontent, fait un triple changement à la 56e avec l’entrée de David, Sahraoui et Angel. À la 70e, Stassin pique le ballon dans les pieds de Diakhite et se présente face à Chevallier. Il ouvre son pied mais Chevallier anticipe. Que de frustration, c’était une opportunité en or ! Réaction immédiate du LOSC qui trouve David dans la surface qui se présente face à Larsonneur mais qui dévisse complètement ! Un ouf de soulagement ! Dall’Oglio fait entrer du sang neuf lors du dernier quart d’heure pour tenir ce score et lutter contre la domination des dogues.

À la 88e, Lille trouve le décalage sur le côté gauche avec Bakker qui se présente face à Larsonneur. Le portier stéphanois remporte son duel, il prend la mine en pleine poitrine mais évite l’égalisation ! Sur un contre de l’ASSE, Davitashvili se retrouve dans la surface, contrôle et frappe mais le ballon frôle le poteau. C’est la dernière occasion, les Verts s’imposent au courage !